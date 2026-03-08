Um homem foi preso pela Polícia Militar na madrugada deste sábado (7), acusado de roubo em Nova Independência, a 140 km de Araçatuba. A ação terminou com a recuperação dos objetos levados da vítima.

Segundo informações da ocorrência, o morador estava em casa quando o suspeito arrombou o portão da residência e entrou no imóvel. Em seguida, pegou a bicicleta da vítima e a colocou na carroceria de uma caminhonete que estava estacionada na rua.

Ao perceber a ação, o morador tentou questionar o homem, mas acabou sendo agredido com socos no rosto. Durante a ação criminosa, o suspeito também levou o telefone celular da vítima.