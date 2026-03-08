O Bandeirante de Birigui protagonizou uma vitória emocionante na manhã deste domingo (8) ao derrotar o Rio Claro por 3 a 2, no Estádio Schmidtão, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3.

O confronto foi marcado por muita intensidade e reviravoltas. O Leão da Noroeste conseguiu buscar o resultado nos minutos finais e segue vivo na briga por uma vaga na próxima fase da competição.

O Bandeirante saiu na frente ainda no primeiro tempo. Aos 14 minutos, Raphael aproveitou a oportunidade e abriu o placar para a equipe de Birigui. O Rio Claro reagiu rapidamente e virou o marcador com gols de Diego, aos 23 minutos, e Lucas Cassiano, aos 31.