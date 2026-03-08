Penapolense e Internacional de Bebedouro ficaram no empate sem gols na noite deste sábado (7), no Estádio Tenente Carriço, em Penápolis, pela nona rodada do Campeonato Paulista da Série A4. O confronto reunia duas equipes da parte de cima da tabela, mas terminou sem alteração no placar.

O time da casa enfrentou dificuldades logo no início da partida. Aos 12 minutos do primeiro tempo, o goleiro Saldanha foi expulso após tocar a bola com a mão fora da área, deixando o Penapolense com um jogador a menos durante praticamente todo o jogo.

Mesmo com a desvantagem numérica, o CAP conseguiu manter equilíbrio em campo e até criou boas oportunidades de abrir o placar.