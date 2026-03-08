Penapolense e Internacional de Bebedouro ficaram no empate sem gols na noite deste sábado (7), no Estádio Tenente Carriço, em Penápolis, pela nona rodada do Campeonato Paulista da Série A4. O confronto reunia duas equipes da parte de cima da tabela, mas terminou sem alteração no placar.
O time da casa enfrentou dificuldades logo no início da partida. Aos 12 minutos do primeiro tempo, o goleiro Saldanha foi expulso após tocar a bola com a mão fora da área, deixando o Penapolense com um jogador a menos durante praticamente todo o jogo.
Mesmo com a desvantagem numérica, o CAP conseguiu manter equilíbrio em campo e até criou boas oportunidades de abrir o placar.
Com o resultado, a Inter de Bebedouro chega aos 20 pontos e permanece entre os primeiros colocados da Série A4. Já o Penapolense soma 17 pontos e segue próximo do grupo que briga pelas posições de destaque na competição.
Na próxima rodada, o CAP volta a campo no sábado, quando enfrenta o Nacional, fora de casa, em São Paulo. A Inter de Bebedouro, por sua vez, recebe o ECUS em seu estádio.
