Um caso de maus-tratos contra um animal doméstico mobilizou a Guarda Municipal e integrantes do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais nesta sexta-feira (6), em Araçatuba. Uma jovem de 20 anos acabou presa após a denúncia registrada em uma clínica veterinária da cidade.

Segundo relato da médica veterinária responsável pelo atendimento, a mulher levou até o local um cachorro sem raça definida alegando que o animal chorava constantemente. Durante a conversa, a tutora teria demonstrado impaciência com o estado do cão e chegou a questionar a demora para que o animal morresse, mencionando interesse na realização de eutanásia.

Ao examinar o cachorro, a profissional identificou um quadro clínico grave. O animal apresentava grande infestação de carrapatos, sinais de possível miíase (presença de larvas), forte odor corporal, desidratação, anemia acentuada e estado de magreza extrema.