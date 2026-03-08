08 de março de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
QUERIA EUTANÁSIA

Mulher é presa por maus-tratos a cachorro em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Animal foi encontrado debilitado, e o caso mobilizou a Guarda Municipal e o Conselho de Proteção Animal
Animal foi encontrado debilitado, e o caso mobilizou a Guarda Municipal e o Conselho de Proteção Animal

Um caso de maus-tratos contra um animal doméstico mobilizou a Guarda Municipal e integrantes do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais nesta sexta-feira (6), em Araçatuba. Uma jovem de 20 anos acabou presa após a denúncia registrada em uma clínica veterinária da cidade.

Segundo relato da médica veterinária responsável pelo atendimento, a mulher levou até o local um cachorro sem raça definida alegando que o animal chorava constantemente. Durante a conversa, a tutora teria demonstrado impaciência com o estado do cão e chegou a questionar a demora para que o animal morresse, mencionando interesse na realização de eutanásia.

Ao examinar o cachorro, a profissional identificou um quadro clínico grave. O animal apresentava grande infestação de carrapatos, sinais de possível miíase (presença de larvas), forte odor corporal, desidratação, anemia acentuada e estado de magreza extrema.

Diante da situação, a equipe da clínica acionou a Guarda Municipal. A jovem foi encaminhada ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada e ela permaneceu à disposição da Justiça.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários