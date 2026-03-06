Uma tragédia registrada no início da tarde desta sexta-feira (6) causou grande comoção em Araçatuba. Um adolescente de 13 anos morreu após ser atropelado por um caminhão enquanto se deslocava de bicicleta para a escola.
O acidente aconteceu na Avenida Juscelino Kubitschek, no bairro Lago Azul, uma das vias com intenso movimento na cidade.
Segundo as primeiras informações apuradas no local, o garoto teria parado a bicicleta para amarrar o cadarço do tênis. Nesse momento, por circunstâncias que ainda serão investigadas, o caminhão acabou passando sobre o adolescente.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas rapidamente, porém, ao chegarem ao local, os socorristas constataram que o jovem já não apresentava sinais vitais. A morte foi confirmada ainda na via pública.
A Polícia Militar realizou o isolamento da área para preservar o local do acidente até a chegada da perícia do Instituto de Criminalística, que ficará responsável por analisar os detalhes que possam esclarecer como ocorreu o atropelamento.
O motorista do caminhão permaneceu no local e deverá ser submetido ao teste do etilômetro, o chamado bafômetro, procedimento padrão em ocorrências desse tipo para verificar se houve ingestão de álcool.
Informações iniciais apontam que o adolescente seguia para uma escola localizada no bairro Jussara. Policiais militares também foram até a unidade de ensino para comunicar a direção e buscar contato com os familiares da vítima.
A ocorrência segue em andamento e será investigada pelas autoridades.
