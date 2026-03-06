Uma tragédia registrada no início da tarde desta sexta-feira (6) causou grande comoção em Araçatuba. Um adolescente de 13 anos morreu após ser atropelado por um caminhão enquanto se deslocava de bicicleta para a escola.

O acidente aconteceu na Avenida Juscelino Kubitschek, no bairro Lago Azul, uma das vias com intenso movimento na cidade.

Segundo as primeiras informações apuradas no local, o garoto teria parado a bicicleta para amarrar o cadarço do tênis. Nesse momento, por circunstâncias que ainda serão investigadas, o caminhão acabou passando sobre o adolescente.