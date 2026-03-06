Um idoso de 83 anos foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (6), em uma residência localizada na rua Santos Dumont, esquina com a rua Faustino Segura, nas proximidades do Fórum, em Birigui.

A vítima foi identificada como Adão Clarindo Silva, morador do imóvel. Segundo apurado pela reportagem no local, vizinhos e uma mulher que realiza serviços de faxina na casa sentiram a falta do idoso nos últimos dias. De acordo com relatos de moradores da região, a ausência de Adão teria sido percebida há cerca de três dias.

Na manhã desta sexta-feira, a diarista decidiu verificar a situação e teria entrado na residência pelos fundos. No interior do imóvel, encontrou o idoso caído e imediatamente acionou o resgate.