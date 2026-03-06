A Câmara Municipal de Araçatuba realiza na próxima segunda-feira (9), às 19h, a 6ª sessão ordinária do ano com sete itens na pauta para discussão e votação. Entre os projetos, o principal destaque é a proposta que cria um programa de identificação e padronização dos nomes de vias públicas em postes da rede de energia elétrica.
De autoria do vereador Carlinhos do Terceiro, o projeto busca melhorar a sinalização urbana por meio da pintura padronizada dos nomes das ruas diretamente nos postes. A medida pretende facilitar a localização de endereços, algo considerado um problema recorrente em diversos bairros da cidade.
Outro tema que estará em votação é o projeto da vereadora Sol do Autismo que institui o Circuito Municipal de Corridas de Rua e cria o Dia Municipal dos Corredores de Rua. A proposta prevê etapas de corridas em diferentes regiões da cidade, incentivando a prática esportiva e o uso dos espaços públicos.
O circuito poderá reunir atletas de várias idades, incluindo categorias para crianças, adultos, idosos e pessoas com deficiência. Além do incentivo à atividade física e à saúde, a iniciativa também busca fortalecer a integração entre bairros e estimular o turismo esportivo e a economia local.
Também estão na pauta projetos sobre conscientização da Manobra de Heimlich e propostas de denominação de ruas e rotatória em loteamentos da cidade. A sessão poderá ser acompanhada presencialmente na Câmara Municipal ou pelos canais oficiais do Legislativo de Araçatuba na internet.
