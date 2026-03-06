Um homem de 31 anos foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (6) na avenida Cidade Jardim, no bairro Vila Bandeirantes, em Birigui. A vítima foi identificada como Lucas Jacinto Pires.

Segundo relatos de moradores da região, disparos de arma de fogo teriam sido ouvidos durante a madrugada. Naquele momento, no entanto, não havia confirmação sobre o que havia ocorrido.

Já nas primeiras horas da manhã, pessoas que passavam pela avenida perceberam um homem caído embaixo de uma carreta estacionada na via e acionaram a Polícia Militar e equipes do Corpo de Bombeiros.