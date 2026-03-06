Um homem de 31 anos foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (6) na avenida Cidade Jardim, no bairro Vila Bandeirantes, em Birigui. A vítima foi identificada como Lucas Jacinto Pires.
Segundo relatos de moradores da região, disparos de arma de fogo teriam sido ouvidos durante a madrugada. Naquele momento, no entanto, não havia confirmação sobre o que havia ocorrido.
Já nas primeiras horas da manhã, pessoas que passavam pela avenida perceberam um homem caído embaixo de uma carreta estacionada na via e acionaram a Polícia Militar e equipes do Corpo de Bombeiros.
Quando as equipes chegaram ao local, os bombeiros constataram que a vítima já estava sem vida e apresentava sinais de rigidez cadavérica.
Informações preliminares apontam que o homem pode ter sido atingido por pelo menos quatro disparos de arma de fogo, sendo dois na região das costas e outros dois na cabeça e na nuca.
A Polícia Militar realizou o isolamento da área para preservar o local até a chegada da perícia técnica. Equipes da Polícia Civil também estiveram presentes, acompanhadas pelo delegado Ícaro de Oliveira Borges, que iniciou os primeiros levantamentos e diligências para esclarecer o crime.
Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico. Posteriormente, será liberado aos familiares para velório e sepultamento.
Até o momento, não há informações sobre a autoria ou motivação do crime. O caso será investigado pela Polícia Civil.
