Barretos e Araçatuba se enfrentam neste sábado (7), às 16h, no Estádio Antônio Gomes Martins, o Fortaleza, em Barretos, pela nona rodada do Campeonato Paulista da Série A4. O duelo coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos completamente distintos na competição.

O time de Araçatuba tenta reagir após um início de campeonato complicado. O Canário tem apenas uma vitória em oito partidas disputadas, além de um empate e seis derrotas, somando quatro pontos e cerca de 17% de aproveitamento, uma das piores campanhas da Série A4 até o momento.

O desempenho ofensivo também preocupa: o Araçatuba marcou apenas três gols na competição, enquanto sua defesa já sofreu 17, a mais vazada do campeonato. Fora de casa, a equipe ainda não conseguiu pontuar e busca surpreender para tentar iniciar uma recuperação na tabela.