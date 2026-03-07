Barretos e Araçatuba se enfrentam neste sábado (7), às 16h, no Estádio Antônio Gomes Martins, o Fortaleza, em Barretos, pela nona rodada do Campeonato Paulista da Série A4. O duelo coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos completamente distintos na competição.
O time de Araçatuba tenta reagir após um início de campeonato complicado. O Canário tem apenas uma vitória em oito partidas disputadas, além de um empate e seis derrotas, somando quatro pontos e cerca de 17% de aproveitamento, uma das piores campanhas da Série A4 até o momento.
O desempenho ofensivo também preocupa: o Araçatuba marcou apenas três gols na competição, enquanto sua defesa já sofreu 17, a mais vazada do campeonato. Fora de casa, a equipe ainda não conseguiu pontuar e busca surpreender para tentar iniciar uma recuperação na tabela.
Se a AEA perder para o Barretos, aumenta o risco de rebaixamento, dependendo dos resultados das próximas rodadas. Com o agravamento da situação, a tendência é aumentar a pressão nas rodadas finais.
Barretos à frente
O Barretos, por sua vez, aparece entre os primeiros colocados da tabela. A equipe soma 18 pontos e tem cerca de 75% de aproveitamento, resultado de uma campanha consistente com cinco vitórias e três empates até aqui. Invicto no campeonato, o Touro do Vale se mantém na briga direta pela liderança ao lado de equipes como Inter de Bebedouro e Lemense.
Como assistir
A partida terá transmissão ao vivo pelo canal oficial do Paulistão no YouTube.
Penapolense em campo
Outro destaque da rodada envolve outro representante da região. O Penapolense, atual quarto colocado da Série A4, entra em campo neste sábado às 19h30 contra a Internacional de Bebedouro, no Estádio Tenente Carriço, em Penápolis. O confronto é considerado um duelo direto na parte de cima da tabela, já que a Inter lidera o campeonato paulista da Série A4.
