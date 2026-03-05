Um jovem de 23 anos, morador de Araçatuba, procurou a polícia nessa quarta-feira (4) após levar um grande susto ao consultar a situação de sua motocicleta no sistema do Detran. Segundo ele, foram registradas 11 multas de trânsito em sua Yamaha MT-07, durante um período em que o veículo não estava sob sua responsabilidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, a motocicleta foi entregue a um garagista de 22 anos no dia 16 de janeiro deste ano. O acordo era para que o profissional intermediasse a venda do veículo. No entanto, ao verificar posteriormente a situação da moto, o proprietário se deparou com diversas infrações registradas no sistema.

Ainda conforme o relato, durante o tempo em que permaneceu na garagem, a motocicleta teria sido utilizada indevidamente, acumulando multas de diferentes naturezas. A quantidade de infrações e a pontuação gerada colocam em risco a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do proprietário.