Um jovem de 23 anos, morador de Araçatuba, procurou a polícia nessa quarta-feira (4) após levar um grande susto ao consultar a situação de sua motocicleta no sistema do Detran. Segundo ele, foram registradas 11 multas de trânsito em sua Yamaha MT-07, durante um período em que o veículo não estava sob sua responsabilidade.
De acordo com o boletim de ocorrência, a motocicleta foi entregue a um garagista de 22 anos no dia 16 de janeiro deste ano. O acordo era para que o profissional intermediasse a venda do veículo. No entanto, ao verificar posteriormente a situação da moto, o proprietário se deparou com diversas infrações registradas no sistema.
Ainda conforme o relato, durante o tempo em que permaneceu na garagem, a motocicleta teria sido utilizada indevidamente, acumulando multas de diferentes naturezas. A quantidade de infrações e a pontuação gerada colocam em risco a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do proprietário.
O jovem afirma que entrou em contato com o garagista e decidiu retirar a motocicleta do local. O responsável pela garagem teria prometido quitar as multas e apresentar recursos, além de assumir os pontos no sistema do Detran. Porém, segundo a vítima, até o momento nenhuma das penalidades foi paga, nenhum recurso foi protocolado e a transferência de responsabilidade pelos pontos ainda não foi aceita no aplicativo do órgão de trânsito.
O caso foi registrado e deverá ser apurado pelas autoridades.
