Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta de alta cilindrada e um ônibus do transporte coletivo urbano mobilizou equipes de resgate e agentes de trânsito no início da tarde desta quinta-feira (5), em Araçatuba.
A colisão aconteceu no cruzamento da avenida João Arruda Brasil com a rua Barão do Triunfo, um dos pontos de grande movimentação na cidade.
Segundo informações apuradas pela reportagem no local, o ônibus da TUA seguia pela avenida João Arruda Brasil e sinalizou que faria a conversão para entrar na rua Barão do Triunfo. No momento da manobra, o motociclista teria tentado realizar a conversão junto com o coletivo, porém pelo lado proibido da via. Durante a tentativa, ele acabou colidindo contra o ônibus e foi arremessado ao solo.
Na queda, o motociclista chegou a cair muito próximo de um bueiro existente no local e por pouco não despencou dentro da estrutura. O que evitou um acidente ainda mais grave foi a grade de proteção instalada sobre o bueiro.
A motocicleta sofreu danos com o impacto. O condutor também ficou ferido e precisou ser socorrido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhado ao Pronto-socorro de Araçatuba. Até o momento, o estado de saúde dele não foi divulgado.
Durante a ocorrência, ainda foi constatado que o jovem não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, o documento da motocicleta estava atrasado. Por esse motivo, o veículo deverá ser recolhido pelas autoridades.
Já o documento do ônibus bem como habilitação do motorista estavam em dia.
Agentes de trânsito estiveram no local e isolaram a área para o trabalho da perícia técnica. Após a análise, um laudo deverá ser elaborado e divulgado no prazo de até 30 dias, apontando as circunstâncias exatas do acidente.
