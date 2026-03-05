Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta de alta cilindrada e um ônibus do transporte coletivo urbano mobilizou equipes de resgate e agentes de trânsito no início da tarde desta quinta-feira (5), em Araçatuba.

A colisão aconteceu no cruzamento da avenida João Arruda Brasil com a rua Barão do Triunfo, um dos pontos de grande movimentação na cidade.

Segundo informações apuradas pela reportagem no local, o ônibus da TUA seguia pela avenida João Arruda Brasil e sinalizou que faria a conversão para entrar na rua Barão do Triunfo. No momento da manobra, o motociclista teria tentado realizar a conversão junto com o coletivo, porém pelo lado proibido da via. Durante a tentativa, ele acabou colidindo contra o ônibus e foi arremessado ao solo.