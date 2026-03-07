A Prefeitura de Araçatuba promove neste sábado (7) mais uma ação intensiva de combate ao mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, chikungunya e zika. O trabalho será realizado por agentes de combate às endemias da Secretaria Municipal de Saúde em diferentes regiões da cidade.

As equipes farão visitas domiciliares entre 7h30 e 13h30 nos bairros Vila Industrial, Higienópolis e em parte da área central. Durante as inspeções, os agentes irão verificar possíveis focos do mosquito, eliminar recipientes que possam acumular água e aplicar larvicida quando houver necessidade.

Além das visitas casa a casa, também está prevista a aplicação de inseticida por meio de nebulização costal nas proximidades do campo de futebol do bairro Primavera. A técnica é utilizada para reduzir a presença do mosquito na fase adulta.