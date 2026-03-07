A Prefeitura de Araçatuba promove neste sábado (7) mais uma ação intensiva de combate ao mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, chikungunya e zika. O trabalho será realizado por agentes de combate às endemias da Secretaria Municipal de Saúde em diferentes regiões da cidade.
As equipes farão visitas domiciliares entre 7h30 e 13h30 nos bairros Vila Industrial, Higienópolis e em parte da área central. Durante as inspeções, os agentes irão verificar possíveis focos do mosquito, eliminar recipientes que possam acumular água e aplicar larvicida quando houver necessidade.
Além das visitas casa a casa, também está prevista a aplicação de inseticida por meio de nebulização costal nas proximidades do campo de futebol do bairro Primavera. A técnica é utilizada para reduzir a presença do mosquito na fase adulta.
De acordo com a coordenação do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), é fundamental que os moradores permitam a entrada dos profissionais nas residências para a realização das vistorias. Os agentes atuam devidamente uniformizados e identificados.
Levantamentos da Secretaria Municipal de Saúde apontam que cerca de 80% dos focos do mosquito são encontrados dentro dos próprios imóveis, o que reforça a importância da participação da população na eliminação de possíveis criadouros.
Na última ação semelhante, realizada no sábado anterior (28), foram vistoriadas 437 residências nos bairros Vila Nova, Vila Carvalho e São João. Durante as inspeções, as equipes eliminaram 11 focos com larvas do mosquito, localizados em recipientes como bebedouros de animais, vasos sanitários, ralos internos, baldes e pratos de plantas.
