Uma ação da Polícia Militar Ambiental resultou no resgate de aves silvestres mantidas de forma irregular em cativeiro no município de Guararapes. A ocorrência foi registrada na sexta-feira (6), após denúncia recebida pelos agentes durante patrulhamento na região.
Ao chegar ao endereço indicado, a equipe realizou a fiscalização com autorização do morador e encontrou dez pássaros da fauna brasileira mantidos em gaiolas sem a devida identificação por anilhas. Entre os animais estavam sete canários-da-terra, um sabiá-laranjeira, um coleirinho papa-capim e um coleirinho-do-brejo.
As aves estavam distribuídas em nove gaiolas e não possuíam qualquer registro ou autorização ambiental para criação em cativeiro. Diante da irregularidade, foi lavrado um Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 5 mil, com base na legislação estadual que trata da proteção da fauna.
Segundo os policiais, os pássaros apresentavam comportamento arisco e foram recolhidos para posterior soltura em área autorizada. A devolução dos animais à natureza ocorreu no ponto de soltura conhecido como Ambiental Três Meninos, devidamente credenciado pelos órgãos ambientais.
As gaiolas utilizadas foram inutilizadas e encaminhadas ao Ecoponto do município para descarte adequado. O caso também será comunicado à Delegacia de Polícia de Araçatuba, uma vez que a prática pode configurar crime ambiental previsto na Lei de Crimes Ambientais.
