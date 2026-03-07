Uma ação da Polícia Militar Ambiental resultou no resgate de aves silvestres mantidas de forma irregular em cativeiro no município de Guararapes. A ocorrência foi registrada na sexta-feira (6), após denúncia recebida pelos agentes durante patrulhamento na região.

Ao chegar ao endereço indicado, a equipe realizou a fiscalização com autorização do morador e encontrou dez pássaros da fauna brasileira mantidos em gaiolas sem a devida identificação por anilhas. Entre os animais estavam sete canários-da-terra, um sabiá-laranjeira, um coleirinho papa-capim e um coleirinho-do-brejo.

As aves estavam distribuídas em nove gaiolas e não possuíam qualquer registro ou autorização ambiental para criação em cativeiro. Diante da irregularidade, foi lavrado um Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 5 mil, com base na legislação estadual que trata da proteção da fauna.