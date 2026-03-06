Um acidente impressionante foi registrado na madrugada desta sexta-feira (6) na Estrada Vicinal Maria Tereza Cardoso, em Buritama. Um veículo VW Gol branco capotou na altura do quilômetro 5 da via, mobilizando equipes policiais durante a madrugada.

De acordo com informações da ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 3h10 para atender ao chamado em um trecho rural do município. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o automóvel capotado e parcialmente sobre a pista, oferecendo risco para quem trafegava pela estrada.

O motorista já havia sido socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Buritama. Apesar da gravidade do acidente, ele sofreu apenas escoriações leves e permaneceu em observação médica.