Um acidente impressionante foi registrado na madrugada desta sexta-feira (6) na Estrada Vicinal Maria Tereza Cardoso, em Buritama. Um veículo VW Gol branco capotou na altura do quilômetro 5 da via, mobilizando equipes policiais durante a madrugada.
De acordo com informações da ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 3h10 para atender ao chamado em um trecho rural do município. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o automóvel capotado e parcialmente sobre a pista, oferecendo risco para quem trafegava pela estrada.
O motorista já havia sido socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Buritama. Apesar da gravidade do acidente, ele sofreu apenas escoriações leves e permaneceu em observação médica.
Em relato aos policiais, o condutor afirmou que seguia para o trabalho no momento em que perdeu o controle da direção, o que teria provocado o capotamento.
Ainda segundo a Polícia Militar, tanto o motorista quanto o veículo estavam com a documentação regular, e o homem não apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica.
Devido ao vazamento de óleo na pista, equipes precisaram realizar a limpeza do local para evitar novos acidentes. O veículo foi removido e entregue aos familiares do motorista. A perícia técnica foi dispensada pela autoridade policial responsável pelo caso.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.