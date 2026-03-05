Uma mulher ainda não identificada morreu após dar entrada em estado gravíssimo na Santa Casa de Araçatuba, na noite desta quarta-feira (4).

O caso foi comunicado à polícia durante a madrugada desta quinta-feira (5) e agora será apurado pelas autoridades.

Segundo o registro policial, um representante da unidade hospitalar compareceu ao plantão para comunicar o óbito. A vítima havia sido socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, depois de ser encontrada caída e inconsciente por volta das 17h40. O local exato onde ela foi localizada não foi informado.