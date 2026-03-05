Uma mulher ainda não identificada morreu após dar entrada em estado gravíssimo na Santa Casa de Araçatuba, na noite desta quarta-feira (4).
O caso foi comunicado à polícia durante a madrugada desta quinta-feira (5) e agora será apurado pelas autoridades.
Segundo o registro policial, um representante da unidade hospitalar compareceu ao plantão para comunicar o óbito. A vítima havia sido socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, depois de ser encontrada caída e inconsciente por volta das 17h40. O local exato onde ela foi localizada não foi informado.
Ao chegar ao hospital, a mulher apresentava quadro clínico crítico, com ferimentos que indicariam possível queda da própria altura. Ainda conforme o relatório médico, ela estava com choque hipovolêmico e síndrome febril, exigindo atendimento emergencial da equipe de saúde.
Apesar dos esforços dos profissionais, a paciente não resistiu e o óbito foi confirmado às 21h44. Durante todo o período de atendimento, ela não recuperou a consciência, o que impediu qualquer tentativa de identificação. Além disso, a mulher não portava documentos pessoais.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde passará por exame necroscópico. O procedimento deve ajudar a esclarecer a causa da morte e também poderá contribuir para a identificação da vítima.
O caso foi registrado e deverá ser analisado pelas autoridades competentes.
