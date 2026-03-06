Um homem foi preso na noite desta quinta-feira (5) suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Marco Guerreiro, em Penápolis. A detenção ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar em uma área já conhecida pelas autoridades pela comercialização de entorpecentes.
Segundo a PM, os policiais observaram quando um indivíduo se aproximou de um veículo e entregou algo a duas pessoas que estavam dentro do carro. Diante da suspeita, a equipe realizou a abordagem. Durante a ação, um dos envolvidos tentou quebrar um aparelho celular, mas foi contido pelos policiais.
Com o suspeito, foram encontradas duas porções de maconha, que juntas somavam 1,71 gramas, além de R$ 42 em dinheiro. No local, os policiais também apreenderam um telefone celular e duas tesouras que apresentavam resquícios de droga.
O homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi encaminhado ao Plantão Policial. A autoridade responsável confirmou a prisão em flagrante, mantendo o suspeito detido à disposição da Justiça. Já os outros dois abordados foram ouvidos e liberados após os procedimentos.
