Um homem foi preso na noite desta quinta-feira (5) suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Marco Guerreiro, em Penápolis. A detenção ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar em uma área já conhecida pelas autoridades pela comercialização de entorpecentes.

Segundo a PM, os policiais observaram quando um indivíduo se aproximou de um veículo e entregou algo a duas pessoas que estavam dentro do carro. Diante da suspeita, a equipe realizou a abordagem. Durante a ação, um dos envolvidos tentou quebrar um aparelho celular, mas foi contido pelos policiais.

Com o suspeito, foram encontradas duas porções de maconha, que juntas somavam 1,71 gramas, além de R$ 42 em dinheiro. No local, os policiais também apreenderam um telefone celular e duas tesouras que apresentavam resquícios de droga.