AÇÃO DA PM

Polícia flagra venda de drogas e prende suspeito em Penápolis

Por Wesley Pedrosa | da Redação
Tempo de leitura: 1 min
CPI 10
Homem foi detido durante patrulhamento em ponto conhecido pelo tráfico
Homem foi detido durante patrulhamento em ponto conhecido pelo tráfico

Um homem foi preso na noite desta quinta-feira (5) suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Marco Guerreiro, em Penápolis. A detenção ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar em uma área já conhecida pelas autoridades pela comercialização de entorpecentes.

Segundo a PM, os policiais observaram quando um indivíduo se aproximou de um veículo e entregou algo a duas pessoas que estavam dentro do carro. Diante da suspeita, a equipe realizou a abordagem. Durante a ação, um dos envolvidos tentou quebrar um aparelho celular, mas foi contido pelos policiais.

Com o suspeito, foram encontradas duas porções de maconha, que juntas somavam 1,71 gramas, além de R$ 42 em dinheiro. No local, os policiais também apreenderam um telefone celular e duas tesouras que apresentavam resquícios de droga.

O homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi encaminhado ao Plantão Policial. A autoridade responsável confirmou a prisão em flagrante, mantendo o suspeito detido à disposição da Justiça. Já os outros dois abordados foram ouvidos e liberados após os procedimentos.

