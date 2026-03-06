Um casal foi preso na noite dessa quinta-feira (5) acusado de tráfico de drogas e de atacar policiais militares durante uma ocorrência no bairro Vila Rica, em Andradina. A ação aconteceu após equipes da Força Tática flagrarem um homem em atitude suspeita na frente de uma residência na rua São Paulo.

De acordo com a polícia, o suspeito foi visto entregando um objeto a outra pessoa. Ao notar a aproximação da viatura, ele correu para dentro da casa, o que levou os policiais a iniciarem a abordagem. Durante a tentativa de intervenção, a companheira do homem tentou impedir a ação e acabou soltando um cachorro da raça pitbull que estava preso por uma corrente, incentivando o animal a atacar os agentes.

O cão avançou contra dois policiais militares. Um deles sofreu ferimentos graves e teve parte da orelha direita arrancada, enquanto o outro foi mordido na panturrilha e na coxa da perna direita. Ambos foram socorridos e encaminhados ao hospital, onde receberam atendimento médico e passam bem.