06 de março de 2026
TRÁFICO DE DROGAS

Casal é preso após soltar pitbull contra policiais militares

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
CPI 10
Durante abordagem da Força Tática em Andradina, policiais foram atacados pelo animal
Durante abordagem da Força Tática em Andradina, policiais foram atacados pelo animal

Um casal foi preso na noite dessa quinta-feira (5) acusado de tráfico de drogas e de atacar policiais militares durante uma ocorrência no bairro Vila Rica, em Andradina. A ação aconteceu após equipes da Força Tática flagrarem um homem em atitude suspeita na frente de uma residência na rua São Paulo.

De acordo com a polícia, o suspeito foi visto entregando um objeto a outra pessoa. Ao notar a aproximação da viatura, ele correu para dentro da casa, o que levou os policiais a iniciarem a abordagem. Durante a tentativa de intervenção, a companheira do homem tentou impedir a ação e acabou soltando um cachorro da raça pitbull que estava preso por uma corrente, incentivando o animal a atacar os agentes.

O cão avançou contra dois policiais militares. Um deles sofreu ferimentos graves e teve parte da orelha direita arrancada, enquanto o outro foi mordido na panturrilha e na coxa da perna direita. Ambos foram socorridos e encaminhados ao hospital, onde receberam atendimento médico e passam bem.

Com a chegada de reforço policial, os dois suspeitos foram detidos. Durante as buscas, os agentes encontraram três aparelhos celulares, um tijolo de maconha e uma porção da mesma droga. O casal foi levado ao Plantão da Polícia Judiciária e permaneceu preso pelos crimes de tráfico de drogas, resistência e lesão corporal gravíssima, ficando à disposição da Justiça.

