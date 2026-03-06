A Secretaria Municipal de Saúde de Birigui realiza ao longo deste mês a campanha Março Lilás, voltada à conscientização e prevenção do câncer de colo do útero. A iniciativa busca ampliar o acesso das mulheres a informações, exames e serviços de saúde, incentivando a prevenção e o diagnóstico precoce da doença.

Com o slogan “A Saúde Mais Próxima de Você, Mulher”, a campanha pretende aproximar os serviços públicos da população feminina e estimular o cuidado contínuo com a saúde. Durante o mês, a Secretaria de Saúde preparou uma programação especial com atendimentos sem necessidade de agendamento e horários ampliados em algumas ações.

Entre os destaques da programação está o Sábado Lilás, que será realizado no dia 7 de março, das 9h às 12h, na Praça Dr. Gama. No local, equipes da saúde vão oferecer orientações sobre saúde da mulher, coleta do exame Papanicolau e encaminhamento para mamografia.