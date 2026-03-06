A Secretaria Municipal de Saúde de Birigui realiza ao longo deste mês a campanha Março Lilás, voltada à conscientização e prevenção do câncer de colo do útero. A iniciativa busca ampliar o acesso das mulheres a informações, exames e serviços de saúde, incentivando a prevenção e o diagnóstico precoce da doença.
Com o slogan “A Saúde Mais Próxima de Você, Mulher”, a campanha pretende aproximar os serviços públicos da população feminina e estimular o cuidado contínuo com a saúde. Durante o mês, a Secretaria de Saúde preparou uma programação especial com atendimentos sem necessidade de agendamento e horários ampliados em algumas ações.
Entre os destaques da programação está o Sábado Lilás, que será realizado no dia 7 de março, das 9h às 12h, na Praça Dr. Gama. No local, equipes da saúde vão oferecer orientações sobre saúde da mulher, coleta do exame Papanicolau e encaminhamento para mamografia.
Também estarão disponíveis orientações e testes relacionados a HIV e sífilis, incluindo autoteste para HIV, além de atividades conduzidas por psicólogos voltadas ao cuidado emocional. A população poderá ainda atualizar a carteira de vacinação e receber imunização contra HPV e dengue.
Outros serviços previstos incluem orientações sobre prevenção da dengue, cuidados contra escorpiões, saúde bucal e posse responsável de animais domésticos. Profissionais da equipe multiprofissional também vão realizar avaliação antropométrica e orientar sobre alimentação saudável e prática de exercícios físicos.
Durante o evento, haverá ainda ponto de coleta para descarte correto de medicamentos vencidos. Crianças de até 8 anos com dificuldade visual poderão realizar teste de acuidade visual, com oferta de 30 vagas; casos que necessitarem de acompanhamento serão encaminhados para atendimento especializado no Centro Médico.
