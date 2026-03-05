Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho pode encontrar novas chances em Birigui. O Emprega Birigui anunciou nesta quinta-feira (5) a abertura de vagas em 15 diferentes ocupações, abrangendo áreas como indústria têxtil, setor calçadista, atendimento e serviços.

As vagas são destinadas a profissionais com experiência em diversas funções, além de oportunidades que não exigem experiência prévia. O processo seletivo e a contratação são realizados diretamente pelas empresas responsáveis pelas vagas.

Os interessados podem se candidatar enviando mensagem pelo WhatsApp (18) 3642-3778. O atendimento presencial também é realizado no posto do Emprega Birigui, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na rua Wagih Rahal, nº 65, anexo à rodoviária nova.