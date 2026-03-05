Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho pode encontrar novas chances em Birigui. O Emprega Birigui anunciou nesta quinta-feira (5) a abertura de vagas em 15 diferentes ocupações, abrangendo áreas como indústria têxtil, setor calçadista, atendimento e serviços.
As vagas são destinadas a profissionais com experiência em diversas funções, além de oportunidades que não exigem experiência prévia. O processo seletivo e a contratação são realizados diretamente pelas empresas responsáveis pelas vagas.
Os interessados podem se candidatar enviando mensagem pelo WhatsApp (18) 3642-3778. O atendimento presencial também é realizado no posto do Emprega Birigui, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na rua Wagih Rahal, nº 65, anexo à rodoviária nova.
Além de conectar trabalhadores às empresas, o serviço municipal também oferece apoio na emissão da carteira de trabalho digital e orientação para solicitação de seguro-desemprego, ampliando o suporte aos profissionais que buscam recolocação no mercado.
Entre as oportunidades disponíveis estão vagas na indústria têxtil, especialmente em fábrica de meias, para funções como tecelagem (turnos 1, 2, 3 e integral), vibrador (2º turno), costureira (3º turno) e revisadeira (2º turno).
No setor calçadista, há vagas para cortador e desmembradeira (das 14h48 às 00h34), pespontadeira, monitor de pesponto, revisora de pesponto, encostador de solas, prensador, moldador, montador TM 12, coladeira de peças e auxiliar de montagem — neste último caso, a vaga não exige experiência, mas requer disponibilidade para trabalhar em turnos.
Segundo o Emprega Birigui, novas vagas podem ser abertas ao longo das próximas semanas, conforme a demanda das empresas instaladas no município.
