A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo publicou edital de pré-seleção para formação de lista de candidatos ao cargo em comissão de Chefe de Seção de Tecnologia na Diretoria de Ensino da Região de Birigui.

A oportunidade oferece uma vaga para atuação tanto na sede regional quanto nas unidades escolares vinculadas. O cargo prevê jornada de 40 horas semanais e remuneração de R$ 5.932.

O profissional selecionado será responsável por coordenar e acompanhar as demandas de tecnologia educacional, prestando suporte técnico às escolas, realizando manutenção de equipamentos e redes, além de atuar no planejamento e na organização da infraestrutura de TI. Também caberá ao ocupante do cargo a articulação com equipes técnicas e fornecedores.