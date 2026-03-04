A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo publicou edital de pré-seleção para formação de lista de candidatos ao cargo em comissão de Chefe de Seção de Tecnologia na Diretoria de Ensino da Região de Birigui.
A oportunidade oferece uma vaga para atuação tanto na sede regional quanto nas unidades escolares vinculadas. O cargo prevê jornada de 40 horas semanais e remuneração de R$ 5.932.
O profissional selecionado será responsável por coordenar e acompanhar as demandas de tecnologia educacional, prestando suporte técnico às escolas, realizando manutenção de equipamentos e redes, além de atuar no planejamento e na organização da infraestrutura de TI. Também caberá ao ocupante do cargo a articulação com equipes técnicas e fornecedores.
Para participar, é necessário ter no mínimo 18 anos, possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria B ou superior e diploma de nível superior em área compatível com a função. O edital exige ainda comprovação de pelo menos três anos de experiência na área ou titulação de especialista, mestre ou doutor relacionada ao setor tecnológico, sendo que pós-graduação stricto sensu não é obrigatória, mas pode ser utilizada como critério de qualificação.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, entre os dias 2 e 9 de março de 2026, por meio de formulário eletrônico disponibilizado pela unidade regional. No ato da inscrição, o candidato deverá anexar em PDF documentos como currículo atualizado, identificação pessoal e comprovantes de formação e experiência profissional.
O edital completo pode ser consultado no site do Diário Oficial do Estado de São Paulo, na edição publicada em 2 de março de 2026.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.