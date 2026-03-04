04 de março de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
TROCA DE COMANDO

Prefeitura troca interventora da Santa Casa após denúncia

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Prefeitura de Birigui
Decisão ocorre após representação ao Ministério Público

A Prefeitura de Birigui publicou, em edição extra do Diário Oficial do Município desta terça-feira (3), a exoneração de Sirlei de Paula Pereira da função de interventora da Santa Casa da cidade.

O tema ganhou repercussão também no Legislativo. Durante a sessão da Câmara Municipal de Birigui realizada na noite de terça-feira (3), diversos vereadores utilizaram a tribuna livre para comentar o caso, cobrando esclarecimentos e maior transparência na condução da intervenção.

A mudança na gestão ocorre poucos dias após o ex-vereador André Fermino protocolar representação no Ministério Público solicitando a abertura de inquérito civil para apurar possíveis irregularidades em contrato firmado pelo hospital com uma empresa ligada ao próprio diretor técnico da unidade. A denúncia também foi encaminhada ao Conselho de Saúde do Legislativo.

O ato oficial é assinado pela prefeita Samanta Borini (PSD). No documento, a administração municipal afirma que as providências adotadas têm caráter preventivo e organizacional, sem prejulgamento ou atribuição de culpa, mas com foco no fortalecimento dos mecanismos de controle e na melhoria da governança.

O decreto nomeia Carmencita Rodrigues Paludetto como nova interventora, conferindo a ela plenos poderes de gestão administrativa, financeira e contratual. Entre as determinações, está a revisão, em até 90 dias, dos contratos assistenciais vigentes, com análise de regularidade formal, adequação econômica e conformidade com o interesse público.

Também foi autorizada a realização de auditoria administrativa e financeira para examinar formação de preços, execução contratual, volume de atendimentos e eventual necessidade de ajustes. Caberá ainda à interventora avaliar a abertura de sindicância para apurar possíveis falhas na celebração de contratos, assegurando contraditório e ampla defesa.

O decreto institui uma Comissão de Acompanhamento da Intervenção, responsável por supervisionar os trabalhos de auditoria e revisão contratual. O grupo será composto pelo vice-prefeito Marcelo Parizati; por Paulo Rebecchi, representando a Secretaria de Planejamento e Finanças; e por Viviane Mary Sanches Barbosa, da Secretaria de Negócios Jurídicos.

A comissão deverá analisar relatórios apresentados pela interventora, emitir parecer técnico sobre os contratos e sugerir medidas corretivas para fortalecer a sustentabilidade financeira da entidade, apresentando relatório conclusivo à chefe do Executivo em até 90 dias.

A Santa Casa está sob intervenção municipal desde fevereiro de 2022. No início de 2025, ao assumir o governo, a prefeita manteve a medida e designou novo interventor, posteriormente substituído por Sirlei de Paula Pereira.

A Prefeitura não divulgou, até o momento, novo posicionamento detalhado sobre as alegações, além das medidas administrativas já anunciadas no decreto.

