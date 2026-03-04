A Prefeitura de Birigui publicou, em edição extra do Diário Oficial do Município desta terça-feira (3), a exoneração de Sirlei de Paula Pereira da função de interventora da Santa Casa da cidade.
O tema ganhou repercussão também no Legislativo. Durante a sessão da Câmara Municipal de Birigui realizada na noite de terça-feira (3), diversos vereadores utilizaram a tribuna livre para comentar o caso, cobrando esclarecimentos e maior transparência na condução da intervenção.
A mudança na gestão ocorre poucos dias após o ex-vereador André Fermino protocolar representação no Ministério Público solicitando a abertura de inquérito civil para apurar possíveis irregularidades em contrato firmado pelo hospital com uma empresa ligada ao próprio diretor técnico da unidade. A denúncia também foi encaminhada ao Conselho de Saúde do Legislativo.
O ato oficial é assinado pela prefeita Samanta Borini (PSD). No documento, a administração municipal afirma que as providências adotadas têm caráter preventivo e organizacional, sem prejulgamento ou atribuição de culpa, mas com foco no fortalecimento dos mecanismos de controle e na melhoria da governança.
O decreto nomeia Carmencita Rodrigues Paludetto como nova interventora, conferindo a ela plenos poderes de gestão administrativa, financeira e contratual. Entre as determinações, está a revisão, em até 90 dias, dos contratos assistenciais vigentes, com análise de regularidade formal, adequação econômica e conformidade com o interesse público.
Também foi autorizada a realização de auditoria administrativa e financeira para examinar formação de preços, execução contratual, volume de atendimentos e eventual necessidade de ajustes. Caberá ainda à interventora avaliar a abertura de sindicância para apurar possíveis falhas na celebração de contratos, assegurando contraditório e ampla defesa.
O decreto institui uma Comissão de Acompanhamento da Intervenção, responsável por supervisionar os trabalhos de auditoria e revisão contratual. O grupo será composto pelo vice-prefeito Marcelo Parizati; por Paulo Rebecchi, representando a Secretaria de Planejamento e Finanças; e por Viviane Mary Sanches Barbosa, da Secretaria de Negócios Jurídicos.
A comissão deverá analisar relatórios apresentados pela interventora, emitir parecer técnico sobre os contratos e sugerir medidas corretivas para fortalecer a sustentabilidade financeira da entidade, apresentando relatório conclusivo à chefe do Executivo em até 90 dias.
A Santa Casa está sob intervenção municipal desde fevereiro de 2022. No início de 2025, ao assumir o governo, a prefeita manteve a medida e designou novo interventor, posteriormente substituído por Sirlei de Paula Pereira.
A Prefeitura não divulgou, até o momento, novo posicionamento detalhado sobre as alegações, além das medidas administrativas já anunciadas no decreto.
