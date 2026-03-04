A Prefeitura de Birigui publicou, em edição extra do Diário Oficial do Município desta terça-feira (3), a exoneração de Sirlei de Paula Pereira da função de interventora da Santa Casa da cidade.

O tema ganhou repercussão também no Legislativo. Durante a sessão da Câmara Municipal de Birigui realizada na noite de terça-feira (3), diversos vereadores utilizaram a tribuna livre para comentar o caso, cobrando esclarecimentos e maior transparência na condução da intervenção.

A mudança na gestão ocorre poucos dias após o ex-vereador André Fermino protocolar representação no Ministério Público solicitando a abertura de inquérito civil para apurar possíveis irregularidades em contrato firmado pelo hospital com uma empresa ligada ao próprio diretor técnico da unidade. A denúncia também foi encaminhada ao Conselho de Saúde do Legislativo.