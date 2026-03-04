04 de março de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
INVESTIGAÇÃO

Rapaz finge ser advogado e faz ameaças após vídeo, diz denúncia

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/Redes Sociais
Myllena Fernanda Oliveira Lage de Morais, influenciadora citada em boletim registrado na Delegacia Eletrônica da Polícia Civil de São Paulo
Myllena Fernanda Oliveira Lage de Morais, influenciadora citada em boletim registrado na Delegacia Eletrônica da Polícia Civil de São Paulo

Um boletim de ocorrência registrado na Delegacia Eletrônica da Polícia Civil do Estado de São Paulo, no início desta semana, aponta o uso indevido do nome de um advogado para intimidar pessoas que comentaram em um vídeo publicado nas redes sociais, envolvendo a influenciadora Myllena Fernanda Oliveira Lage de Morais, de Araçatuba.

Segundo o BO, o caso teve início após a divulgação de um vídeo, no qual eram narradas supostas práticas lesivas atribuídas a uma influenciadora de Araçatuba identificada como Myllena, sem menção expressa ao nome completo. Nos comentários da publicação, diversos usuários relataram experiências negativas relacionadas à influenciadora.

Ainda de acordo com o registro, algumas dessas pessoas - entre elas Isabele Versani da Silva, que figura como declarante - passaram a receber mensagens de um determinado número de telefone. O contato se apresentava como integrante da “equipe jurídica” da influenciadora e como sendo o advogado Carlos Eduardo Lacerda Luís, exigindo a exclusão dos comentários e retratação, sob ameaça de indenização de R$ 20 mil e pagamento imediato de “multas”.

A advogada de Isabele, Victoria Cristina Pache, responsável pelo registro da ocorrência, informou que, após consulta ao Cadastro Nacional dos Advogados (CNA), foi obtido o número oficial do profissional citado, que negou ter enviado qualquer notificação ou mensagem. O boletim aponta, então, possível uso indevido de identidade profissional, conduta que pode se enquadrar no artigo 307 do Código Penal, que trata de falsa identidade.

Conforme o documento registrado como "Não Criminal - Outros não criminal", o reponsável pelo número de telefone utilizado nas mensagens foi identificado, e ele passou a figurar como averiguado. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Birigui, para eventual apuração de ilícito penal

Advogado diz que presta serviços à influenciadora

A reportagem da Folha da Região entrou em contato com o advogado Carlos Eduardo Lacerda Luís, citado nas mensagens. Ele confirmou que presta serviços jurídicos à influenciadora, mas negou ter encaminhado os documentos mencionados no boletim, afirmando que o material que circulou foi produzido de forma diferente e utilizado indevidamente em seu nome.

Questionado sobre a possibilidade de encerrar a prestação de serviços diante da repercussão do caso, o profissional não respondeu a esse ponto.

Posição da influenciadora

A influenciadora informou no domingo que enviaria nota oficial à imprensa para esclarecer os fatos. Mas, até o momento desta publicação, o posicionamento não foi encaminhado. O espaço segue aberto para manifestação das partes envolvidas.

