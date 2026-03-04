Um boletim de ocorrência registrado na Delegacia Eletrônica da Polícia Civil do Estado de São Paulo, no início desta semana, aponta o uso indevido do nome de um advogado para intimidar pessoas que comentaram em um vídeo publicado nas redes sociais, envolvendo a influenciadora Myllena Fernanda Oliveira Lage de Morais, de Araçatuba.

Segundo o BO, o caso teve início após a divulgação de um vídeo, no qual eram narradas supostas práticas lesivas atribuídas a uma influenciadora de Araçatuba identificada como Myllena, sem menção expressa ao nome completo. Nos comentários da publicação, diversos usuários relataram experiências negativas relacionadas à influenciadora.

Ainda de acordo com o registro, algumas dessas pessoas - entre elas Isabele Versani da Silva, que figura como declarante - passaram a receber mensagens de um determinado número de telefone. O contato se apresentava como integrante da “equipe jurídica” da influenciadora e como sendo o advogado Carlos Eduardo Lacerda Luís, exigindo a exclusão dos comentários e retratação, sob ameaça de indenização de R$ 20 mil e pagamento imediato de “multas”.