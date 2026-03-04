Um boletim de ocorrência registrado na Delegacia Eletrônica da Polícia Civil do Estado de São Paulo, no início desta semana, aponta o uso indevido do nome de um advogado para intimidar pessoas que comentaram em um vídeo publicado nas redes sociais, envolvendo a influenciadora Myllena Fernanda Oliveira Lage de Morais, de Araçatuba.
Segundo o BO, o caso teve início após a divulgação de um vídeo, no qual eram narradas supostas práticas lesivas atribuídas a uma influenciadora de Araçatuba identificada como Myllena, sem menção expressa ao nome completo. Nos comentários da publicação, diversos usuários relataram experiências negativas relacionadas à influenciadora.
Ainda de acordo com o registro, algumas dessas pessoas - entre elas Isabele Versani da Silva, que figura como declarante - passaram a receber mensagens de um determinado número de telefone. O contato se apresentava como integrante da “equipe jurídica” da influenciadora e como sendo o advogado Carlos Eduardo Lacerda Luís, exigindo a exclusão dos comentários e retratação, sob ameaça de indenização de R$ 20 mil e pagamento imediato de “multas”.
A advogada de Isabele, Victoria Cristina Pache, responsável pelo registro da ocorrência, informou que, após consulta ao Cadastro Nacional dos Advogados (CNA), foi obtido o número oficial do profissional citado, que negou ter enviado qualquer notificação ou mensagem. O boletim aponta, então, possível uso indevido de identidade profissional, conduta que pode se enquadrar no artigo 307 do Código Penal, que trata de falsa identidade.
Conforme o documento registrado como "Não Criminal - Outros não criminal", o reponsável pelo número de telefone utilizado nas mensagens foi identificado, e ele passou a figurar como averiguado. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Birigui, para eventual apuração de ilícito penal
Advogado diz que presta serviços à influenciadora
A reportagem da Folha da Região entrou em contato com o advogado Carlos Eduardo Lacerda Luís, citado nas mensagens. Ele confirmou que presta serviços jurídicos à influenciadora, mas negou ter encaminhado os documentos mencionados no boletim, afirmando que o material que circulou foi produzido de forma diferente e utilizado indevidamente em seu nome.
Questionado sobre a possibilidade de encerrar a prestação de serviços diante da repercussão do caso, o profissional não respondeu a esse ponto.
Posição da influenciadora
A influenciadora informou no domingo que enviaria nota oficial à imprensa para esclarecer os fatos. Mas, até o momento desta publicação, o posicionamento não foi encaminhado. O espaço segue aberto para manifestação das partes envolvidas.
