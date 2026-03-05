O Tribunal do Júri da Comarca de Birigui condenou Leandro Cantony a 18 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por tentativa de feminicídio contra Jaqueline Pereira da Silva. A sentença foi proferida nesta quinta-feira (5) pela juíza Moema Moreira Ponce Lacerda, da 2ª Vara Criminal do município.

De acordo com os autos, o crime ocorreu na noite de 13 de fevereiro de 2025, em uma residência localizada na Rua Silvares, no bairro Patrimônio Silvares, em Birigui. Conforme a denúncia apresentada pelo Ministério Público, o réu teria tentado matar a vítima em um contexto de violência doméstica e menosprezo à condição de mulher, utilizando um pedaço de madeira e desferindo diversos golpes.

Durante o julgamento em plenário, foram apresentados depoimentos de testemunhas e o acusado também foi interrogado pelos jurados. Após os debates entre acusação e defesa, o Conselho de Sentença acolheu a tese do Ministério Público, representado pelo promotor Rodrigo Mazzilli Marcondes, reconhecendo a prática do crime de tentativa de feminicídio.