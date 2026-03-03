Um grave acidente registrado na manhã desta terça-feira, 3, resultou na morte de um motociclista na rodovia Marechal Rondon (SP-300), na altura do km 523, em Birigui.
De acordo com informações preliminares repassadas pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária ViaRondon, dois veículos de carga - um caminhão VW 11.180 e uma carreta MB 1313 - trafegavam no sentido leste quando, durante uma tentativa de ultrapassagem, houve colisão lateral entre eles.
Com o impacto, um objeto (retrovisor) se desprendeu e caiu sobre a pista. Na sequência, uma motocicleta Honda CB 300, que vinha logo atrás, não conseguiu desviar e colidiu contra o objeto, tombando na faixa de rolamento.
Momentos depois, um quarto veículo, ainda não identificado, teria atropelado o motociclista que estava na pista. O condutor fugiu do local sem prestar socorro.
Os motoristas do caminhão e da carreta não sofreram ferimentos.
Perícia e interdição
A perícia foi acionada e realizou os trabalhos. Todas as faixas e o acostamento no sentido leste chegaram a ser interditados a partir das 8h. Até o momento, não há informações sobre congestionamento, mas o tráfego permanece afetado na região.
