Um grave acidente registrado na manhã desta terça-feira, 3, resultou na morte de um motociclista na rodovia Marechal Rondon (SP-300), na altura do km 523, em Birigui.

De acordo com informações preliminares repassadas pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária ViaRondon, dois veículos de carga - um caminhão VW 11.180 e uma carreta MB 1313 - trafegavam no sentido leste quando, durante uma tentativa de ultrapassagem, houve colisão lateral entre eles.

Com o impacto, um objeto (retrovisor) se desprendeu e caiu sobre a pista. Na sequência, uma motocicleta Honda CB 300, que vinha logo atrás, não conseguiu desviar e colidiu contra o objeto, tombando na faixa de rolamento.