Um homem de 29 anos e uma mulher de 26 foram presos sob suspeita de tentativa de homicídio contra o próprio filho, de apenas 2 meses, em Santa Fé do Sul, a aproximadamente 160 km de Araçatuba. O caso veio à tona na tarde de sábado (28), após a criança ser levada à Santa Casa do município em estado preocupante.

De acordo com o boletim de ocorrência, os pais procuraram atendimento médico alegando que o bebê estava desacordado e apresentava dificuldade para respirar. Durante os exames, a equipe de radiologia identificou múltiplas fraturas nas costelas, quadro que pode provocar insuficiência respiratória.

Diante da gravidade da situação, a Polícia Militar foi acionada. Além das fraturas, a equipe médica constatou hematomas recentes no pescoço, tórax, orelha e maxilar da criança.