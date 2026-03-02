02 de março de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
SANTA FÉ DO SUL

Pais são detidos após bebê dar entrada em hospital com fraturas

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Criança de 2 meses foi hospitalizada com lesões graves; casal é investigado por tentativa de homicídio
Criança de 2 meses foi hospitalizada com lesões graves; casal é investigado por tentativa de homicídio

Um homem de 29 anos e uma mulher de 26 foram presos sob suspeita de tentativa de homicídio contra o próprio filho, de apenas 2 meses, em Santa Fé do Sul, a aproximadamente 160 km de Araçatuba. O caso veio à tona na tarde de sábado (28), após a criança ser levada à Santa Casa do município em estado preocupante.

De acordo com o boletim de ocorrência, os pais procuraram atendimento médico alegando que o bebê estava desacordado e apresentava dificuldade para respirar. Durante os exames, a equipe de radiologia identificou múltiplas fraturas nas costelas, quadro que pode provocar insuficiência respiratória.

Diante da gravidade da situação, a Polícia Militar foi acionada. Além das fraturas, a equipe médica constatou hematomas recentes no pescoço, tórax, orelha e maxilar da criança.

Ao serem questionados, os responsáveis afirmaram que os machucados teriam sido provocados pela chupeta. Eles também relataram que o bebê havia sido colocado no berço para dormir e que, ao ouvirem o choro, perceberam manchas roxas no rosto e sinais de falta de ar.

O caso segue sob investigação das autoridades.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários