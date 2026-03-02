Uma ação da Polícia Militar do Estado de São Paulo resultou na apreensão de mais de 46 quilos de maconha na noite de domingo (1º), em Castilho. A ocorrência foi registrada na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), durante patrulhamento direcionado ao enfrentamento do tráfico interestadual.

Segundo a corporação, equipes da Força Tática realizavam fiscalização por volta das 23h30 quando abordaram um veículo suspeito. Na vistoria, os policiais localizaram três bagagens - duas malas e uma mochila - com tabletes da droga.

Ao todo, foram contabilizados cerca de 46,1 quilos de maconha, além de um aparelho celular. O entorpecente era transportado por um casal que havia saído de Campo Grande (MS) com destino ao interior paulista.