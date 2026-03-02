Uma ação da Polícia Militar do Estado de São Paulo resultou na apreensão de mais de 46 quilos de maconha na noite de domingo (1º), em Castilho. A ocorrência foi registrada na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), durante patrulhamento direcionado ao enfrentamento do tráfico interestadual.
Segundo a corporação, equipes da Força Tática realizavam fiscalização por volta das 23h30 quando abordaram um veículo suspeito. Na vistoria, os policiais localizaram três bagagens - duas malas e uma mochila - com tabletes da droga.
Ao todo, foram contabilizados cerca de 46,1 quilos de maconha, além de um aparelho celular. O entorpecente era transportado por um casal que havia saído de Campo Grande (MS) com destino ao interior paulista.
Os ocupantes do veículo receberam voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceram à disposição da Justiça para os procedimentos legais.
