Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã deste domingo, 1º de março, na região central de Coroados.

De acordo com as informações oficiais, por volta das 8h20, um Ford Escort, de cor cinza, trafegava pela rua Antonio Paoli e, por motivos ainda a serem esclarecidos, o condutor perdeu o controle da direção. O veículo colidiu violentamente contra um coqueiro e, com o impacto, acabou capotando.

No automóvel, estavam dois homens — motorista e passageiro. Após o acidente, o condutor deixou o local antes da chegada da equipe policial.