Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã deste domingo, 1º de março, na região central de Coroados.
De acordo com as informações oficiais, por volta das 8h20, um Ford Escort, de cor cinza, trafegava pela rua Antonio Paoli e, por motivos ainda a serem esclarecidos, o condutor perdeu o controle da direção. O veículo colidiu violentamente contra um coqueiro e, com o impacto, acabou capotando.
No automóvel, estavam dois homens — motorista e passageiro. Após o acidente, o condutor deixou o local antes da chegada da equipe policial.
Posteriormente, ele foi localizado em uma unidade de saúde do município, onde recebeu atendimento médico devido a ferimentos na face e na cabeça. Após atendimento na unidade de saúde, foi liberado. Segundo informações preliminares, ele não teve ferimentos graves.
O passageiro permaneceu no local e relatou dores no pé esquerdo. Ele foi avaliado, mas recusou atendimento médico, assinando termo de responsabilidade.
A perícia técnica foi acionada e realizou os trabalhos necessários para apurar as circunstâncias do acidente. O veículo ficou com danos significativos em razão da colisão e do capotamento.
As medidas administrativas cabíveis foram adotadas, e o caso será analisado pelas autoridades competentes para esclarecer as causas do ocorrido.
