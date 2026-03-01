Um crime bárbaro e revoltante chocou moradores de Birigui na madrugada deste domingo, 1º de março. Um homem foi preso após confessar, no Plantão Policial, que abusou sexualmente da própria filha, uma criança de 11 anos dentro da residência onde mora.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom para atender uma denúncia de estupro. Ao chegarem ao local, os policiais fizeram contato com as partes envolvidas e iniciaram a apuração dos fatos.
Segundo as informações registradas, o homem vivia separado da mãe da criança. A criança que reside com a bisavó e passa alguns finais de semana com o pai. Na noite do crime, enquanto sua atual companheira foi ao banheiro para tomar banho, ele teria chamado a filha para o quarto. No local, mandou que ela se deitasse na cama. Diante da recusa, o suspeito a teria agarrado à força e a colocado em um colchão no chão, onde consumou o abuso. Ainda segundo relato do próprio acusado e da vítima houve penetração anal na criança.
Após o ocorrido, a criança precisou de atendimento médico no Pronto-socorro Municipal de Birigui. Durante avaliação realizada pela médica plantonista da unidade, a vítima relatou dores abdominais. Foram realizados os procedimentos necessários e, posteriormente, ela foi liberada.
Com apoio de outra viatura, a equipe policial se deslocou até a residência do acusado. Ele foi encontrado em seu quarto, deitado e dormindo. Diante das informações já colhidas, os policiais deram voz de prisão, sendo necessário o uso de algemas devido ao receio de fuga. Ainda de acordo com o apurado pelas autoridades, existe a possibilidade dos abusos serem recorrentes por parte do acusado, o que será investigado em inquérito policial.
Conduzido ao Plantão Policial, o homem confessou o crime perante os policiais. O delegado de plantão, Rodolfo Freschi, elaborou o boletim de ocorrência por estupro de vulnerável, mantendo o acusado à disposição da Justiça.
Outra criança também teria sido vítima
Durante as apurações, surgiram ainda informações de que o investigado também teria abusado da própria sobrinha, prima da vítima principal. Conforme relatos, ele a beijava à força e fazia ameaças, dizendo que, caso ela contasse a alguém, “coisas piores poderiam acontecer”. A idade da criança não foi informada oficialmente.
Testemunhas, entre elas a irmã da vítima, foram ouvidas e liberadas.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil e corre sob sigilo, por envolver menores de idade.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.