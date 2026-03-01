Um crime bárbaro e revoltante chocou moradores de Birigui na madrugada deste domingo, 1º de março. Um homem foi preso após confessar, no Plantão Policial, que abusou sexualmente da própria filha, uma criança de 11 anos dentro da residência onde mora.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom para atender uma denúncia de estupro. Ao chegarem ao local, os policiais fizeram contato com as partes envolvidas e iniciaram a apuração dos fatos.

Segundo as informações registradas, o homem vivia separado da mãe da criança. A criança que reside com a bisavó e passa alguns finais de semana com o pai. Na noite do crime, enquanto sua atual companheira foi ao banheiro para tomar banho, ele teria chamado a filha para o quarto. No local, mandou que ela se deitasse na cama. Diante da recusa, o suspeito a teria agarrado à força e a colocado em um colchão no chão, onde consumou o abuso. Ainda segundo relato do próprio acusado e da vítima houve penetração anal na criança.