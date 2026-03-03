A Justiça manteve preso o homem acusado de abusar da própria filha, de apenas 11 anos, em Birigui. O caso, que chocou moradores do bairro Portal da Pérola, ocorreu na madrugada do último domingo (1º).

O investigado foi detido após o crime vir à tona e passou por audiência de custódia na segunda-feira (2). Durante a análise do caso, o juiz responsável decidiu converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, entendendo que a manutenção da custódia era necessária para garantir a ordem pública e o andamento das investigações.

Com a decisão judicial, o acusado foi transferido para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça enquanto o inquérito segue em andamento.