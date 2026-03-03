Uma mulher foi presa em flagrante na tarde de segunda-feira, 2, após ser surpreendida com diversos produtos furtados de estabelecimentos comerciais na região central de Birigui.
A ocorrência teve início por volta das 17h, após denúncia feita por meio do grupo de comerciantes da cidade, informando que uma cliente estaria tentando sair da loja Montreal, na rua Bento da Cruz, com mercadorias escondidas em uma sacola.
A equipe da Guarda, composta pelos guardas municipais Vitor e Odair, foi até o local e realizou a abordagem. Durante a averiguação, os agentes constataram que a mulher estava com uma sacola particular contendo peças da loja ocultadas sob outros produtos no carrinho.
Diante das suspeitas, a GCM ampliou as diligências e identificou itens provenientes de outros estabelecimentos próximos. Parte dos produtos foi reconhecida pelas gerentes das respectivas lojas como sendo oriunda de furto. O valor total estimado das mercadorias ultrapassa R$ 2.400.
A ação contou ainda com apoio da Inspetoria, por meio dos guardas Cerqueira e Omori, que auxiliaram na verificação da procedência dos materiais e no encaminhamento da ocorrência.
A suspeita foi conduzida à Delegacia de Polícia, sem uso de algemas e sem resistência, onde permaneceu à disposição da Justiça. O caso resultou em Auto de Prisão em Flagrante por furto.
