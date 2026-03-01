Um caso de extrema gravidade registrado na noite da última sexta-feira (27) mobiliza as autoridades de Araçatuba. Uma jovem de 16 anos denunciou ter sido vítima de estupro supostamente praticado por dois adolescentes, ambos de 15 anos.

Conforme consta no boletim de ocorrência, a adolescente - que possui diagnóstico de TDAH, dislexia, retardo intelectual e depressão - foi levada pelo padrasto até uma academia no bairro Jardim Paulista por volta das 20h, como fazia rotineiramente. No local, encontrou os dois adolescentes, com quem já havia estudado anteriormente.

Segundo o relato prestado à família e à polícia, os jovens a convidaram para conversar em uma esquina próxima. Ao chegar, a adolescente não encontrou ninguém. Momentos depois, um dos envolvidos teria feito contato telefônico, insistindo para que ela retornasse ao ponto combinado. Ao voltar à esquina da rua Floriano Peixoto, a jovem afirma ter sido surpreendida, puxada para um terreno baldio e violentada.