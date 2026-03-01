Nos últimos dias, a reportagem da Folha da Região recebeu uma série de relatos envolvendo uma influenciadora digital, apontada por leitores como natural de Araçatuba. Segundo as denúncias, seguidores que publicaram críticas nas redes sociais da influencer teriam sido procurados por um suposto representante jurídico com mensagens consideradas intimidatórias.

De acordo com as informações apuradas, o caso teve início após a comercialização de um relógio da marca Apple, anunciado nas redes sociais como determinado modelo. No entanto, segundo a compradora, o produto entregue seria uma versão inferior à divulgada — especificamente um Apple Watch SE, cujo valor médio de mercado gira em torno de R$ 1.500.

Ainda conforme o relato, o relógio teria sido vendido por aproximadamente R$ 6.000, de forma parcelada. A divergência entre o modelo anunciado e o efetivamente entregue teria motivado o pedido de esclarecimentos e, posteriormente, a exposição do caso nas plataformas digitais.