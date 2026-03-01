A noite deste sábado (28) foi marcada por mais um episódio de violência no bairro João Crevelaro, em Birigui. Um homem de 25 anos foi atingido por um golpe de faca na região do tórax após um desentendimento que, segundo relato dele próprio, começou com o arremesso de um tijolo contra seu veículo.

De acordo com as informações apuradas, a vítima trafegava pelo bairro quando um indivíduo teria lançado o objeto contra o carro. Em seguida, o agressor se aproximou e desferiu uma facada próxima ao coração. Mesmo ferido, o homem conseguiu deixar o local e buscou atendimento por meios próprios no Pronto-socorro Municipal.

O ferimento, com quase um dedo de profundidade, exigiu sutura imediata. Apesar da gravidade e da proximidade com órgãos vitais, a lâmina não chegou a perfurar o pulmão, evitando consequências ainda mais sérias.