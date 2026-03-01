A noite deste sábado (28) foi marcada por mais um episódio de violência no bairro João Crevelaro, em Birigui. Um homem de 25 anos foi atingido por um golpe de faca na região do tórax após um desentendimento que, segundo relato dele próprio, começou com o arremesso de um tijolo contra seu veículo.
De acordo com as informações apuradas, a vítima trafegava pelo bairro quando um indivíduo teria lançado o objeto contra o carro. Em seguida, o agressor se aproximou e desferiu uma facada próxima ao coração. Mesmo ferido, o homem conseguiu deixar o local e buscou atendimento por meios próprios no Pronto-socorro Municipal.
O ferimento, com quase um dedo de profundidade, exigiu sutura imediata. Apesar da gravidade e da proximidade com órgãos vitais, a lâmina não chegou a perfurar o pulmão, evitando consequências ainda mais sérias.
Ao tomar conhecimento de que a Polícia Militar seria acionada, o homem deixou a unidade de saúde antes da chegada da equipe. Quando os policiais compareceram ao pronto-socorro e colheram os dados do paciente, constataram via sistema que ele cumpre pena em regime semiaberto e não poderia estar em via pública no horário em que os fatos ocorreram.
O caso será investigado pelas autoridades competentes, que deverão apurar tanto as circunstâncias da agressão quanto a eventual infração relacionada ao descumprimento das regras do regime prisional.
