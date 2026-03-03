A Polícia Ambiental realizou nessa segunda-feira, 2, o recolhimento de um apetrecho de pesca irregular no município de Barbosa.
A ação ocorreu durante policiamento ambiental náutico continental, no âmbito da Operação Impacto, nas imediações da UHE Nova Avanhandava, próximo ao bairro Anglo. A equipe identificou uma rede de emalhar na modalidade “espera” sem as devidas plaquetas de identificação.
O material apreendido consistia em um pano de rede com aproximadamente 100 metros de comprimento, 3 metros de altura e malha de 200 milímetros, em desacordo com com a Instrução Normativa do Ibama.
No momento da apreensão, não havia pescado na rede. O apetrecho foi recolhido e encaminhado à sede da Base Operacional da Polícia Ambiental em Penápolis.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.