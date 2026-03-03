03 de março de 2026
AÇÃO AMBIENTAL

Rede ilegal de 100 metros é apreendida em Barbosa

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Ambiental
Durante operação na UHE Nova Avanhandava, Polícia Ambiental recolhe apetrecho irregular
Durante operação na UHE Nova Avanhandava, Polícia Ambiental recolhe apetrecho irregular

A Polícia Ambiental realizou nessa segunda-feira, 2, o recolhimento de um apetrecho de pesca irregular no município de Barbosa.

A ação ocorreu durante policiamento ambiental náutico continental, no âmbito da Operação Impacto, nas imediações da UHE Nova Avanhandava, próximo ao bairro Anglo. A equipe identificou uma rede de emalhar na modalidade “espera” sem as devidas plaquetas de identificação.

O material apreendido consistia em um pano de rede com aproximadamente 100 metros de comprimento, 3 metros de altura e malha de 200 milímetros, em desacordo com com a Instrução Normativa do Ibama.

No momento da apreensão, não havia pescado na rede. O apetrecho foi recolhido e encaminhado à sede da Base Operacional da Polícia Ambiental em Penápolis.

