A Polícia Ambiental realizou nessa segunda-feira, 2, o recolhimento de um apetrecho de pesca irregular no município de Barbosa.

A ação ocorreu durante policiamento ambiental náutico continental, no âmbito da Operação Impacto, nas imediações da UHE Nova Avanhandava, próximo ao bairro Anglo. A equipe identificou uma rede de emalhar na modalidade “espera” sem as devidas plaquetas de identificação.

O material apreendido consistia em um pano de rede com aproximadamente 100 metros de comprimento, 3 metros de altura e malha de 200 milímetros, em desacordo com com a Instrução Normativa do Ibama.