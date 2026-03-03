03 de março de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
CARRETA NA REGIÃO

Carreta da Mamografia chega a Votuporanga neste mês

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Governo de SP
Unidade atenderá mulheres da região Noroeste com exames gratuitos pelo programa estadual Mulheres de Peito
Unidade atenderá mulheres da região Noroeste com exames gratuitos pelo programa estadual Mulheres de Peito

A cidade de Votuporanga, a aproximadamente 90 km de Araçatuba, recebe entre os dias 3 e 14 de março a Carreta da Mamografia, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde. A ação integra a programação do Mês da Mulher e amplia o acesso ao exame preventivo contra o câncer de mama na região.

O atendimento faz parte do programa Mulheres de Peito e segue as normas atualizadas de rastreamento. Mulheres com idade entre 50 e 74 anos podem realizar o exame apenas apresentando RG e Cartão SUS. Já pacientes de 35 a 49 anos e acima de 74 anos precisam apresentar pedido médico.

A unidade móvel atende mulheres a partir dos 35 anos que não tenham feito mamografia nos últimos 12 meses.

O funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com distribuição de até 50 senhas por dia. Aos sábados, o horário é das 8h às 12h, com limite de 25 atendimentos, exceto em feriados. As senhas são entregues por ordem de chegada.

Caso seja identificada alguma alteração no exame, a paciente é encaminhada para um serviço de referência do SUS, onde poderá realizar exames complementares ou iniciar tratamento.

Em 2025, o programa registrou crescimento expressivo no número de atendimentos em todo o estado, com mais de 60 mil exames realizados, representando aumento significativo em relação ao ano anterior.

Em Votuporanga, a Carreta da Mamografia estará instalada na rua Amazonas, 3.537, na Concha Acústica da Praça Cívica Professor Benedito Lopes de Oliveira, na Vila Muniz. Todos os serviços, incluindo exame e entrega de resultados, são gratuitos.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários