A cidade de Votuporanga, a aproximadamente 90 km de Araçatuba, recebe entre os dias 3 e 14 de março a Carreta da Mamografia, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde. A ação integra a programação do Mês da Mulher e amplia o acesso ao exame preventivo contra o câncer de mama na região.

O atendimento faz parte do programa Mulheres de Peito e segue as normas atualizadas de rastreamento. Mulheres com idade entre 50 e 74 anos podem realizar o exame apenas apresentando RG e Cartão SUS. Já pacientes de 35 a 49 anos e acima de 74 anos precisam apresentar pedido médico.

A unidade móvel atende mulheres a partir dos 35 anos que não tenham feito mamografia nos últimos 12 meses.