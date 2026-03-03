A cidade de Votuporanga, a aproximadamente 90 km de Araçatuba, recebe entre os dias 3 e 14 de março a Carreta da Mamografia, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde. A ação integra a programação do Mês da Mulher e amplia o acesso ao exame preventivo contra o câncer de mama na região.
O atendimento faz parte do programa Mulheres de Peito e segue as normas atualizadas de rastreamento. Mulheres com idade entre 50 e 74 anos podem realizar o exame apenas apresentando RG e Cartão SUS. Já pacientes de 35 a 49 anos e acima de 74 anos precisam apresentar pedido médico.
A unidade móvel atende mulheres a partir dos 35 anos que não tenham feito mamografia nos últimos 12 meses.
O funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com distribuição de até 50 senhas por dia. Aos sábados, o horário é das 8h às 12h, com limite de 25 atendimentos, exceto em feriados. As senhas são entregues por ordem de chegada.
Caso seja identificada alguma alteração no exame, a paciente é encaminhada para um serviço de referência do SUS, onde poderá realizar exames complementares ou iniciar tratamento.
Em 2025, o programa registrou crescimento expressivo no número de atendimentos em todo o estado, com mais de 60 mil exames realizados, representando aumento significativo em relação ao ano anterior.
Em Votuporanga, a Carreta da Mamografia estará instalada na rua Amazonas, 3.537, na Concha Acústica da Praça Cívica Professor Benedito Lopes de Oliveira, na Vila Muniz. Todos os serviços, incluindo exame e entrega de resultados, são gratuitos.
