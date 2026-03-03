Um menino de apenas 1 ano morreu na manhã dessa segunda-feira (2), após se afogar na piscina de um rancho em Barbosa, cidade da região de Araçatuba.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, a família utilizava o imóvel, que havia sido alugado para a comemoração de um aniversário. A mãe da criança teria deixado o filho sob os cuidados da avó enquanto trabalhava.

Em determinado momento, o menino foi encontrado dentro da piscina. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao pronto-socorro do município, porém não resistiu.