BARBOSA

Tragédia na região: bebê de um ano morre após cair em piscina

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Agência Brasil
Criança de 1 ano foi socorrida, mas não resistiu
Criança de 1 ano foi socorrida, mas não resistiu

Um menino de apenas 1 ano morreu na manhã dessa segunda-feira (2), após se afogar na piscina de um rancho em Barbosa, cidade da região de Araçatuba.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, a família utilizava o imóvel, que havia sido alugado para a comemoração de um aniversário. A mãe da criança teria deixado o filho sob os cuidados da avó enquanto trabalhava.

Em determinado momento, o menino foi encontrado dentro da piscina. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao pronto-socorro do município, porém não resistiu.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Barbosa, que irá apurar as circunstâncias do ocorrido. O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.

