A Guarda Civil Municipal de Birigui prendeu na tarde deste domingo (2) um homem suspeito de roubo a uma sorveteria no bairro Parque das Nações. A ocorrência foi registrada após denúncia de assalto no estabelecimento.
De acordo com o boletim, a equipe realizava patrulhamento preventivo nas proximidades da UBS 6 quando recebeu informações sobre o crime ocorrido em uma sorveteria , localizada na Rua Joaquim Ciciliati. Imagens do suspeito foram repassadas aos agentes, que iniciaram buscas pela região.
Cerca de 700 metros do local do roubo, na Rua Francisco Garcia Vera, os guardas avistaram um homem com características semelhantes às registradas nas imagens. Segundo o registro, ele estava com as mesmas vestes, porém havia retirado a camiseta e a carregava enrolada na mão.
Ainda conforme a GCM, o suspeito demonstrou nervosismo durante a abordagem e teria resistido, sendo necessário o uso de força moderada e algemas diante do risco de fuga. Na revista pessoal, foram encontrados R$ 430 em dinheiro e o comprovante de abertura de caixa do estabelecimento, assinado pela atendente.
À equipe, o homem teria admitido a prática do roubo, mas negado estar armado. Uma varredura foi realizada em uma área de mata próxima, porém nenhum objeto que pudesse ter sido utilizado na ameaça foi localizado.
A vítima relatou que o suspeito entrou no comércio por mais de uma vez alegando ter esquecido um cartão. Após a saída dos clientes, ele teria anunciado o assalto, forçado a abertura do caixa e fugido a pé levando o dinheiro.
O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante. O caso foi registrado e segue à disposição da Justiça.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.