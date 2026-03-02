A Guarda Civil Municipal de Birigui prendeu na tarde deste domingo (2) um homem suspeito de roubo a uma sorveteria no bairro Parque das Nações. A ocorrência foi registrada após denúncia de assalto no estabelecimento.

De acordo com o boletim, a equipe realizava patrulhamento preventivo nas proximidades da UBS 6 quando recebeu informações sobre o crime ocorrido em uma sorveteria , localizada na Rua Joaquim Ciciliati. Imagens do suspeito foram repassadas aos agentes, que iniciaram buscas pela região.

Cerca de 700 metros do local do roubo, na Rua Francisco Garcia Vera, os guardas avistaram um homem com características semelhantes às registradas nas imagens. Segundo o registro, ele estava com as mesmas vestes, porém havia retirado a camiseta e a carregava enrolada na mão.