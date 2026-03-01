O grave acidente registrado na madrugada de 22 de fevereiro, na rodovia Marechal Rondon, no perímetro urbano de Araçatuba, ganhou novos desdobramentos. O jovem Matheus Correia Pereira, de 20 anos, precisará amputar o braço direito em razão da gravidade dos ferimentos.
As informações atualizadas foram repassadas à Folha da Região pela irmã da vítima, uma jornalista de 26 anos, que acompanha de perto a situação clínica do irmão desde o dia do acidente.
Segundo o que foi apurado, Matheus conduzia uma motocicleta Honda Twister no sentido Araçatuba–Guararapes quando foi atingido violentamente na traseira por um Ford Fusion prata, com placas de Guararapes. O impacto foi tão intenso que o jovem foi arremessado, sofrendo múltiplas fraturas e cortes profundos.
O motorista do carro abandonou o veículo na pista e deixou o local antes da chegada do socorro. Dias depois, ele se apresentou à polícia e confirmou que dirigia o automóvel, mas não detalhou as circunstâncias da colisão. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.
Estado de saúde se agrava
O resgate foi realizado com a ajuda de um motorista de aplicativo que passava pelo local e acionou as equipes de emergência. Matheus foi encaminhado inicialmente à Santa Casa de Araçatuba e, posteriormente, transferido para o Hospital Unimed.
De acordo com a irmã, o jovem já passou por quatro cirurgias. Ele também precisou ser submetido a um procedimento no quadril para conter uma hemorragia interna.
Na última quinta-feira (26), o quadro clínico se agravou após o desenvolvimento de pneumonia, sendo necessária nova entubação.
Ainda conforme relato da família, a equipe médica confirmou a necessidade de amputação do braço direito. Os dedos da mão apresentaram necrose e, diante do risco de infecção generalizada atingir a corrente sanguínea, os médicos indicaram a remoção do membro como medida para preservar a vida do paciente.
A cirurgia está prevista para ocorrer na segunda-feira (2).
