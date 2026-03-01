O grave acidente registrado na madrugada de 22 de fevereiro, na rodovia Marechal Rondon, no perímetro urbano de Araçatuba, ganhou novos desdobramentos. O jovem Matheus Correia Pereira, de 20 anos, precisará amputar o braço direito em razão da gravidade dos ferimentos.

As informações atualizadas foram repassadas à Folha da Região pela irmã da vítima, uma jornalista de 26 anos, que acompanha de perto a situação clínica do irmão desde o dia do acidente.

Segundo o que foi apurado, Matheus conduzia uma motocicleta Honda Twister no sentido Araçatuba–Guararapes quando foi atingido violentamente na traseira por um Ford Fusion prata, com placas de Guararapes. O impacto foi tão intenso que o jovem foi arremessado, sofrendo múltiplas fraturas e cortes profundos.