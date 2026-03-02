A Comarca de Birigui realiza nesta terça-feira (3), a partir das 9h, o primeiro Tribunal do Júri de 2026. No banco dos réus estarão duas irmãs acusadas de uma dupla tentativa de homicídio ocorrida em setembro de 2016, no bairro Margareth Vargas.

A sessão será presidida pela juíza Moema Moreira Ponce Lacerda, responsável por conduzir os trabalhos no plenário. A acusação será sustentada pelo promotor de Justiça Rodrigo Mazzilli Marcondes, do Ministério Público do Estado de São Paulo.

Segundo a denúncia, o crime ocorreu no dia 14 de setembro de 2016, por volta das 19h30, na Rua Fabiano Fani de Nicola. As acusadas, Valéria Santos da Silva e Beatriz Santos da Silva, teriam agido em conjunto e por motivo considerado torpe — vingança após uma discussão envolvendo uma festa realizada enquanto uma conhecida estava presa.