Um homem foi detido na noite de domingo (1º) suspeito de furtar uma residência no município de Buritama. A ação foi realizada por equipes da Polícia Militar, após informações sobre o crime ocorrido na casa de uma idosa.

Segundo a corporação, imagens ajudaram a identificar o possível autor, o que permitiu o início das diligências. O suspeito foi localizado e abordado pelos policiais pouco tempo depois.

Durante a revista pessoal, os militares encontraram um relógio que havia sido levado da residência. Questionado, o homem indicou onde havia descartado a carteira da vítima, contendo documentos pessoais e cartão bancário, que também foram recuperados.