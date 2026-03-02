A Associação Esportiva Araçatuba (AEA) confirmou neste domingo (1º) a contratação de Samarone Oliveira para o comando técnico da equipe na continuidade da temporada. O treinador, de 39 anos, chega com a responsabilidade de buscar a recuperação do time no Campeonato Paulista da Série A4.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais oficiais do clube, que recepcionou o novo comandante e ressaltou seu perfil profissional.

Com trajetória internacional, Samarone acumula experiências recentes no futebol da Nicarágua, onde esteve à frente do Pumas Darío, além de passagens por Honduras, Estados Unidos, Bolívia, México e Portugal.