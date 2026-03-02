A Prefeitura de Guararapes anunciou a abertura de processo seletivo para formação de cadastro reserva de estagiários em diversas áreas. A iniciativa é realizada em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (), e as inscrições seguem até o dia 18 de março, exclusivamente pela internet.

Os interessados devem se cadastrar pelo site oficial do Ciee, onde também será aplicada a prova on-line. O edital completo, com todas as orientações, pode ser consultado tanto na página do Ciee quanto no portal oficial do município.

Há oportunidades para estudantes de nível superior em cursos como Administração, Direito, Pedagogia, Engenharia Civil, Psicologia, Jornalismo, entre outros. Para o nível técnico, podem participar alunos de áreas como Administração, Enfermagem, Informática, Farmácia, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente. Também há vagas destinadas a estudantes do ensino médio regular.