Um homem foi preso em flagrante na tarde deste domingo (1º), após ser surpreendido furtando materiais de uma obra no bairro Patrimônio Santo Antônio, em Birigui.

A ocorrência foi registrada por volta das 15h20, no cruzamento das ruas Dr. José de Arruda Camargo e Archibaldo Clark. Durante patrulhamento preventivo da Polícia Militar pela região, a equipe visualizou o indiciado pulando a barreira metálica da construção onde será instalada uma academia.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito estava em posse de duas latas de tinta esmalte sintético, da marca Anjo, e uma lata de tinta para madeira, da marca Suvinil.

Ao ser abordado, ele admitiu ter praticado o furto e afirmou que agiu por necessidade. Diante da situação, foi dada voz de prisão em flagrante, sendo necessário o uso de algemas devido ao receio de fuga.