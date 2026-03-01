01 de março de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
FURTO EM BIRIGUI

Homem é flagrado furtando tintas de obra em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
Divulgação
Tinta recuperada pela Polícia
Tinta recuperada pela Polícia

Um homem foi preso em flagrante na tarde deste domingo (1º), após ser surpreendido furtando materiais de uma obra no bairro Patrimônio Santo Antônio, em Birigui.
A ocorrência foi registrada por volta das 15h20, no cruzamento das ruas Dr. José de Arruda Camargo e Archibaldo Clark. Durante patrulhamento preventivo da Polícia Militar pela região, a equipe visualizou o indiciado pulando a barreira metálica da construção onde será instalada uma academia.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito estava em posse de duas latas de tinta esmalte sintético, da marca Anjo, e uma lata de tinta para madeira, da marca Suvinil.

Ao ser abordado, ele admitiu ter praticado o furto e afirmou que agiu por necessidade. Diante da situação, foi dada voz de prisão em flagrante, sendo necessário o uso de algemas devido ao receio de fuga.

O homem e os objetos recuperados foram encaminhados ao Distrito Policial. O delegado plantonista, Rodolfo Bertoldo, ratificou a prisão em flagrante, determinando a apreensão das latas de tinta.

O indiciado permaneceu preso e à disposição da Justiça.

