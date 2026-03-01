Um homem foi preso em flagrante na tarde deste domingo (1º), após ser surpreendido furtando materiais de uma obra no bairro Patrimônio Santo Antônio, em Birigui.
A ocorrência foi registrada por volta das 15h20, no cruzamento das ruas Dr. José de Arruda Camargo e Archibaldo Clark. Durante patrulhamento preventivo da Polícia Militar pela região, a equipe visualizou o indiciado pulando a barreira metálica da construção onde será instalada uma academia.
Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito estava em posse de duas latas de tinta esmalte sintético, da marca Anjo, e uma lata de tinta para madeira, da marca Suvinil.
Ao ser abordado, ele admitiu ter praticado o furto e afirmou que agiu por necessidade. Diante da situação, foi dada voz de prisão em flagrante, sendo necessário o uso de algemas devido ao receio de fuga.
O homem e os objetos recuperados foram encaminhados ao Distrito Policial. O delegado plantonista, Rodolfo Bertoldo, ratificou a prisão em flagrante, determinando a apreensão das latas de tinta.
O indiciado permaneceu preso e à disposição da Justiça.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.