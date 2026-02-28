Um momento de descontrole e tensão marcou a tarde dessa sexta-feira (27), em Birigui. Uma motorista perdeu o controle do carro após sofrer um mal súbito e acabou invadindo a garagem de uma residência na rua Ozório Hilário Pontes.
Segundo informações da Polícia Militar, a condutora trafegava normalmente pela via quando teria perdido a consciência de forma repentina. Sem qualquer reação ao volante, o veículo avançou desgovernado, atingindo violentamente o portão e parte da estrutura da casa.
Com o impacto, três veículos que estavam estacionados na garagem foram danificados. Um utilitário esportivo sofreu avarias na parte traseira. Um automóvel antigo apresentou danos no capô e na tampa traseira. Já uma motocicleta do tipo scooter ficou com riscos e prejuízos na carenagem.
Apesar da cena impressionante e dos danos estruturais na fachada do imóvel, ninguém ficou ferido - nem a motorista, nem moradores da residência.
A Polícia Militar constatou que não havia falhas na sinalização ou qualquer irregularidade na via que pudesse ter contribuído para o ocorrido. O caso foi formalmente registrado em boletim de ocorrência e deverá passar por perícia para apuração técnica e encaminhamento das medidas de ressarcimento pelos prejuízos causados.
