Um momento de descontrole e tensão marcou a tarde dessa sexta-feira (27), em Birigui. Uma motorista perdeu o controle do carro após sofrer um mal súbito e acabou invadindo a garagem de uma residência na rua Ozório Hilário Pontes.

Segundo informações da Polícia Militar, a condutora trafegava normalmente pela via quando teria perdido a consciência de forma repentina. Sem qualquer reação ao volante, o veículo avançou desgovernado, atingindo violentamente o portão e parte da estrutura da casa.

Com o impacto, três veículos que estavam estacionados na garagem foram danificados. Um utilitário esportivo sofreu avarias na parte traseira. Um automóvel antigo apresentou danos no capô e na tampa traseira. Já uma motocicleta do tipo scooter ficou com riscos e prejuízos na carenagem.