Os recentes ataques registrados no Oriente Médio, com Israel e Estados Unidos atacando o Irã, que revidou e bombardeou aliados dos americanos, acenderam um alerta mundial e geraram preocupação entre familiares e amigos de dois médicos de Araçatuba que estiveram em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, dias antes das explosões.
O dermatologista Filipe Fornari e a oftalmologista Caroline Pinheiro viajaram ao Oriente Médio antes de seguirem para o Japão, onde participaram da Maratona de Tóquio, realizada neste domingo (1º). Segundo o casal, explosões foram registradas exatamente na região onde estavam hospedados e também nas proximidades do aeroporto por onde embarcaram - porém, dois dias após deixarem o local.
Em vídeo divulgado nas redes sociais, eles tranquilizaram amigos e familiares. “Foi exatamente onde estávamos e também no aeroporto, mas já tínhamos saído há dois dias. Está tudo bem”, afirmaram.
A Folha da Região entrou em contato com o médico Filipe Fornari por meio do WhatsApp, e ele confirmou que o casal está em segurança no Japão e acompanhando a situação internacional com atenção.
Retorno incerto ao Brasil
Apesar do alívio por não estarem em Dubai no momento dos ataques, a preocupação agora gira em torno da volta ao Brasil. O voo de retorno estava programado com conexão em Dubai, pela companhia aérea Emirates. No entanto, com o fechamento do espaço aéreo dos Emirados Árabes Unidos, os voos foram temporariamente cancelados.
O casal aguarda uma definição até o fim da semana. Caso o cenário não seja normalizado, esperam que a companhia aérea ofereça uma rota alternativa.
“A gente deve retornar no próximo final de semana. Esperamos que tudo esteja resolvido até lá e que possamos chegar em segurança ao Brasil”, disse o médico.
Cidade vazia e clima de tensão
Dubai, um dos destinos turísticos mais movimentados do mundo, viveu um fim de semana atípico. Em plena alta temporada, praias, shoppings e hotéis - normalmente lotados - ficaram praticamente vazios. O tráfego aéreo foi interrompido, escolas migraram para aulas online e moradores passaram a evitar deslocamentos desnecessários.
Relatos apontam que supermercados registraram aumento na procura por mantimentos, enquanto aplicativos de entrega apresentaram atrasos devido à alta demanda. Em áreas tradicionalmente movimentadas até a madrugada, o silêncio tomou conta das ruas.
Escalada internacional
A tensão no Oriente Médio aumentou após o anúncio do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informando o início de operações militares contra o Irã. Israel também confirmou ataques ao território iraniano.
Diferentemente de episódios anteriores, as ofensivas começaram durante o dia e, segundo fontes internacionais, podem se estender por vários dias. Em resposta, o Irã lançou ataques em diversos pontos estratégicos da região, atingindo países que abrigam bases militares norte-americanas, como Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Kuwait, Jordânia e Iraque.
O cenário segue instável e é acompanhado de perto por autoridades internacionais. Enquanto isso, brasileiros que estavam ou que têm conexões pela região monitoram os desdobramentos com apreensão.
