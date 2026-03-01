Os recentes ataques registrados no Oriente Médio, com Israel e Estados Unidos atacando o Irã, que revidou e bombardeou aliados dos americanos, acenderam um alerta mundial e geraram preocupação entre familiares e amigos de dois médicos de Araçatuba que estiveram em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, dias antes das explosões.

O dermatologista Filipe Fornari e a oftalmologista Caroline Pinheiro viajaram ao Oriente Médio antes de seguirem para o Japão, onde participaram da Maratona de Tóquio, realizada neste domingo (1º). Segundo o casal, explosões foram registradas exatamente na região onde estavam hospedados e também nas proximidades do aeroporto por onde embarcaram - porém, dois dias após deixarem o local.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, eles tranquilizaram amigos e familiares. “Foi exatamente onde estávamos e também no aeroporto, mas já tínhamos saído há dois dias. Está tudo bem”, afirmaram.