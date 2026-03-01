Uma visitante de 20 anos foi presa na manhã desse sábado (28) ao tentar entrar com entorpecentes em uma das unidades do Complexo Penal de Valparaíso.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante o procedimento de revista no scanner corporal, a policial penal responsável pelo equipamento identificou imagens suspeitas na região pélvica da visitante, indicando possível ocultação de objetos.

Diante da suspeita, foi solicitado que ela passasse novamente pelo aparelho, desta vez de costas, quando as imagens evidenciaram o contorno de dois volumes incompatíveis com o corpo humano.