Uma visitante de 20 anos foi presa na manhã desse sábado (28) ao tentar entrar com entorpecentes em uma das unidades do Complexo Penal de Valparaíso.
De acordo com o boletim de ocorrência, durante o procedimento de revista no scanner corporal, a policial penal responsável pelo equipamento identificou imagens suspeitas na região pélvica da visitante, indicando possível ocultação de objetos.
Diante da suspeita, foi solicitado que ela passasse novamente pelo aparelho, desta vez de costas, quando as imagens evidenciaram o contorno de dois volumes incompatíveis com o corpo humano.
Ao ser informada sobre o resultado do exame, a transexual admitiu, de maneira informal, que transportava objetos introduzidos no corpo. Em um espaço reservado, ela retirou dois invólucros plásticos que continham, ao todo, 83 gramas de cocaína e 69 gramas de maconha.
Segundo relato da própria detida, a droga teria sido obtida na cidade de São Paulo e seria entregue dentro da unidade prisional. No entanto, ela não revelou quem seria o destinatário do entorpecente e afirmou que seu companheiro, que cumpre pena no local, não teria conhecimento da ação.
Após o flagrante, a jovem foi encaminhada ao Plantão da Polícia Judiciária de Araçatuba, juntamente com as substâncias apreendidas. Formalmente ouvida, ela optou por exercer o direito de permanecer em silêncio.
A ocorrência foi registrada, e a suspeita permaneceu presa, à disposição da Justiça.
