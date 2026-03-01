Uma ação rápida da equipe da Rocam resultou na recuperação de um veículo roubado e na prisão de um homem por receptação na manhã deste domingo (1º), em Birigui.
De acordo com o boletim de ocorrência, durante patrulhamento especializado pelo bairro João Crevelaro, os policiais visualizaram um indivíduo, identificado pelas iniciais F.M., vulgo Sapão conhecido nos meios policiais por envolvimento em furtos e receptações de veículos.
O portão da residência estava aberto e, da via pública, a equipe conseguiu avistar no interior da garagem um VW Gol Special, branco, ano 2001, que havia sido roubado na madrugada do mesmo dia.
Diante da suspeita, foi realizada a abordagem. Nada de ilícito foi encontrado com o suspeito.
Questionado sobre o veículo, F.M. afirmou que um casal teria levado o carro até sua casa durante a madrugada e pedido para guardá-lo, prometendo o pagamento de R$ 1.000,00 pelo “serviço”. Ele disse ainda não conhecer o homem e que a mulher se chamaria apenas “Evelin”.
Entretanto, os policiais constataram que o automóvel estava parcialmente pintado de cinza, embora originalmente fosse branco. O suspeito apresentava resquícios de tinta nas mãos, na mesma tonalidade encontrada no veículo, o que levantou ainda mais suspeitas sobre sua participação direta na tentativa de adulteração.
Em contato com a vítima, identificada pelas iniciais W.J.S.T., foi confirmado que o carro não possuía pintura na cor cinza e que uma caixa de som havia sido retirada do interior do automóvel.
Com apoio da viatura I-02426, o indiciado e o veículo foram encaminhados ao Plantão Policial de Birigui. Após a apresentação da ocorrência, F.M. permaneceu à disposição da Justiça pelo crime de receptação.
O caso segue sob investigação para identificar os demais envolvidos no roubo.
