Uma ação rápida da equipe da Rocam resultou na recuperação de um veículo roubado e na prisão de um homem por receptação na manhã deste domingo (1º), em Birigui.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante patrulhamento especializado pelo bairro João Crevelaro, os policiais visualizaram um indivíduo, identificado pelas iniciais F.M., vulgo Sapão conhecido nos meios policiais por envolvimento em furtos e receptações de veículos.

O portão da residência estava aberto e, da via pública, a equipe conseguiu avistar no interior da garagem um VW Gol Special, branco, ano 2001, que havia sido roubado na madrugada do mesmo dia.