Um acidente de trânsito registrado na tarde desse sábado, 28, deixou duas pessoas feridas em um dos cruzamentos mais movimentados de Birigui. A colisão ocorreu na avenida Afif José Abdo, no encontro com a rua Adolfo Freitas, e envolveu duas motocicletas.
Segundo as informações apuradas, uma motocicleta Honda Biz, de cor vermelha, e uma Kawasaki Ninja, de cor verde, seguiam no mesmo sentido da via quando aconteceu o impacto. De acordo com o relato colhido no local, o condutor da Kawasaki Ninja, um jovem de 22 anos, trafegava pela avenida no sentido bairro.
No cruzamento, a condutora da Honda Biz, uma mulher de cerca de 30 anos, teria iniciado conversão à esquerda, entrando à frente da outra motocicleta, o que resultou na colisão.
Com o impacto, ambos os condutores sofreram ferimentos. O motociclista apresentou escoriações no joelho, enquanto a condutora teve escoriações no cotovelo e na região da boca. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, por meio da Unidade de Resgate, e encaminhadas ao Pronto-socorro Municipal de Birigui.
Apesar da força da batida, não foram constatadas irregularidades na via, na sinalização ou na documentação e habilitação dos condutores. As motocicletas sofreram danos significativos, atingindo carenagens, tanque, retrovisores, roda e bengala.
O Plantão Policial de Birigui foi comunicado, e a autoridade policial de plantão dispensou a realização de perícia técnica no local. O caso foi registrado e deverá seguir para as providências administrativas cabíveis.
