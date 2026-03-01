Um acidente de trânsito registrado na tarde desse sábado, 28, deixou duas pessoas feridas em um dos cruzamentos mais movimentados de Birigui. A colisão ocorreu na avenida Afif José Abdo, no encontro com a rua Adolfo Freitas, e envolveu duas motocicletas.

Segundo as informações apuradas, uma motocicleta Honda Biz, de cor vermelha, e uma Kawasaki Ninja, de cor verde, seguiam no mesmo sentido da via quando aconteceu o impacto. De acordo com o relato colhido no local, o condutor da Kawasaki Ninja, um jovem de 22 anos, trafegava pela avenida no sentido bairro.

No cruzamento, a condutora da Honda Biz, uma mulher de cerca de 30 anos, teria iniciado conversão à esquerda, entrando à frente da outra motocicleta, o que resultou na colisão.