A Polícia Civil de Guararapes abriu investigação para esclarecer uma dupla tentativa de homicídio registrada na noite desta quinta-feira (26) na cidade. O crime ocorreu em um terreiro de umbanda e candomblé localizado nas proximidades da Avenida dos Vereadores.

De acordo com o relato das vítimas, dois homens invadiram o espaço e iniciaram uma agressão violenta com facas. Um dos proprietários foi atingido na região do abdômen. O outro sofreu um corte profundo na mão ao tentar se defender. Ambos também apresentavam escoriações pelo corpo, resultado da luta corporal travada durante o ataque.

Após a agressão, os suspeitos fugiram. Mesmo ferida, uma das vítimas conseguiu acompanhar a dupla a certa distância e viu quando eles entraram em um veículo preto estacionado nas proximidades. O carro deixou o local em alta velocidade.