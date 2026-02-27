27 de fevereiro de 2026
GUARARAPES

Ataque a terreiro termina em dupla tentativa de homicídio

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Homens armados com facas invadem espaço religioso em Guararapes, ferem proprietários e fogem em carro preto; Polícia Civil apura possível intolerância religiosa
Homens armados com facas invadem espaço religioso em Guararapes, ferem proprietários e fogem em carro preto; Polícia Civil apura possível intolerância religiosa

A Polícia Civil de Guararapes abriu investigação para esclarecer uma dupla tentativa de homicídio registrada na noite desta quinta-feira (26) na cidade. O crime ocorreu em um terreiro de umbanda e candomblé localizado nas proximidades da Avenida dos Vereadores.

De acordo com o relato das vítimas, dois homens invadiram o espaço e iniciaram uma agressão violenta com facas. Um dos proprietários foi atingido na região do abdômen. O outro sofreu um corte profundo na mão ao tentar se defender. Ambos também apresentavam escoriações pelo corpo, resultado da luta corporal travada durante o ataque.

Após a agressão, os suspeitos fugiram. Mesmo ferida, uma das vítimas conseguiu acompanhar a dupla a certa distância e viu quando eles entraram em um veículo preto estacionado nas proximidades. O carro deixou o local em alta velocidade.

Os dois proprietários foram socorridos e encaminhados ao pronto-socorro municipal. Após atendimento médico e medicação, receberam alta durante a madrugada desta sexta-feira.

Imagens das câmeras de segurança do imóvel já foram entregues à polícia e devem auxiliar na identificação dos autores. A ocorrência foi registrada inicialmente como tentativa de homicídio. No entanto, a possibilidade de intolerância religiosa está sendo considerada, tendo em vista que o ataque ocorreu dentro de um espaço de culto.

A Polícia Civil trabalha agora para identificar os suspeitos e esclarecer a motivação do crime.

